Veľký kus ľadu z kamiónu spôsobil pri meste Šaštín – Stráže zranenie spolujazdkyne v osobnom aute

Podobná nehoda sa stala v pondelok v skorých ranných hodinách aj na trnavskom obchvate.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Trnavská polícia, dopravná nehoda
V Trnavskom kraji zaevidovali policajti dve nehody, pri ktorých poškodil ľad z nákladného auta osobné autá. Foto: www.facebook.com
Trnava Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Trnava

Polícia upozorňuje vodičov na povinnosť očistiť pred jazdou vozidlo od snehu a ľadu. V Trnavskom kraji zaevidovali policajti ráno dve nehody, pri ktorých poškodil ľad z nákladného auta osobné autá.

Ľad spadol na čelné sklo

Krátko po 09:00 oznámil vodič auta Kia, že mu pri meste Šaštín-Stráže v okrese Senica spadol z neznámeho kamiónu na čelné sklo kus ľadu. Náraz bol taký silný, že sklo prerazil. Pri udalosti sa zranila žena, ktorá sedela na mieste spolujazdca. Podobná nehoda sa stala v pondelok v skorých ranných hodinách aj na trnavskom obchvate.

Kus ľadu odletel z nákladného auta, pričom dopadol na čelné sklo protiidúceho VW Sharan a skončil v jeho interiéri. V tomto prípade sa našťastie nikto nezranil a „odnieslo“ si to iba samotné auto, na ktorom vznikla škoda približne 1000 eur.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Útek z miesta dopravnej nehody

„Dôrazne upozorňujeme všetkých vodičov, že sú v zmysle zákona povinní odstrániť si pred jazdou z vozidla, ale aj z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. V prípade, ak dôjde k poškodeniu auta v dôsledku uvoľneného ľadu, môžu policajti uložiť vinníkovi na mieste blokovú pokutu až do 50 eur. Ak dôjde k závažnejším následkom, pokuta sa môže vyšplhať až na 650 eur. Pri zranení osôb môže byť skutok kvalifikovaný ako neúmyselný trestný čin,“ upozorňuje trnavská krajská polícia.

Vodiči, ktorým z auta alebo návesu odletí ľad či sneh a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu iného vozidla, sú povinní zastaviť a zostať na mieste nehody, prípadne škodovej udalosti až do príchodu polície. Ak si túto povinnosť nesplnia, ich konanie môže byť podľa polície brané ako útek z dopravnej nehody, za čo môže hroziť v správnom konaní sankcia vo výške až do 1000 eur, v závažnejšom prípade až do 1300 eur a zákaz činnosti až do 5 rokov.

Firmy a inštitúcie: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v KošiciachPolícia Slovenskej republiky
Okruhy tém: Dopravná nehoda Kamióny Ľad trnavská polícia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk