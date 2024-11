André Rieu včera roztancoval bratislavské publikum a Emma Kok všetkých dojala

Bol to fantastický večer plný rôznych emócií, ktoré hudba vie človeku poskytnúť. Radosť, dobrá nálada, uvoľnenosť, ale aj hlboké myšlienky, zimomriavky a dojatie k slzám. Takúto moc má predstavenie André Rieu a jeho Johann Straus orchestra, po roku si opäť podmanili Bratislavu.

Včerajší koncert odštartoval na sekundu presne o 19:30 efektným nástupom orchestra cez uličku pomedzi divákov, za zvuku gladiátorského pochodu a potlesku nadšeného publika. Ako býva zvykom, Rieu sa prihovoril pozdravom „Dobrý večer!“ a prezradil, že ho to naučila tlmočníčka večera, krásna Slovenka Vera Wisterová.

Foto: Vivien

Hudobný večer sa začal podmanivými klasikami Blaze Away a Granada v podaní trojice sólistov, ktorí si za svoj spevácky výkon vyslúžili prvé standing ovation. Počas večera ich prišlo ešte niekoľko. Veľká časť publika sa už nevedela dočkať vystúpenia špeciálnej hostky, 16 ročnej Emmy Kok. Po úvodných slovách majstra Rieu o jej neľahkom osude s veľmi zriedkavou zákernou chorobou a vytrvalej túžbe stať sa speváčkou prišla na pódium éterická bytosť a neuveriteľne precítene odspievala skladbu Voilá od Barbary Pravi. Rýchly pohľad do publika zachytil dojaté tváre. Po dlhom standing ovation Emma poprosila divákov o stíšenie a pridala ďalšiu emotívnu skladbu Heal The World od Michaela Jacksona. Vidieť naživo spievať toto mladé talentované dievča je zážitkom na celý život.

Koncert sa ďalej niesol v znamení známych klasických skladieb muzikálov, vybraných árií z opier či baletov. Pomaly sa blížil hudobný vrchol večera, no ešte predtým prezývaný kráľ valčíkov André Rieu ohlásil skladbu Na krásnom modrom Dunaji, počas ktorej si niekoľko párov z publika zatancovalo v uličkách a pod pódiom. Bol to dušu hladiaci pohľad.

Holandský huslista, dirigent a skladateľ André Rieu (vpravo) so svojím orchestrom Johann Strauss Orchestra počas vystúpenia v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Bratislava, 11. November 2024. Foto: SITA/Milan Illík

Záver večera patril aj humorným momentom, ktoré boli súčasťou scenára a definitívne uvoľnili náladu v publiku. Tú umocnili ešte notoricky známe popové hity ako I Will Survive v podaní energickej sólistky, elvisovky I can´t Help Falling in Love a mega hit Life is Life. Čo určite nikto nečakal bolo prekvapenie, keď orchester Johanna Straussa zahral a zaspieval slovenskú východniarsku ľudovú pieseň A Ja Taka Čarna.

Diváci boli vo vytržení, potlesk nemal konca, zábava bola na vrchole. A v tom najlepšom to väčšinou končí. Po dva a pol hodinovom koncerte, ktorý ubehol ako voda v krásnom modrom Dunaji sa kráľ valčíkov André Rieu rozlúčil s bratislavským publikom, no zanechal mu jeden odkaz: „Nech sa deje vo vašich životoch čokoľvek, vždy verte v silu hudby. Hudba bude stále pri vás.“

Holandský huslista, dirigent a skladateľ André Rieu (vpravo v popredí) so svojím orchestrom Johann Strauss Orchestra počas vystúpenia v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Bratislava, 11. November 2024. Foto: SITA/Milan Illík

André Rieu oslávil 1. októbra 75. narodeniny. Minulý rok odohral 60 koncertov po celom svete. V jeho orchestri nájdete 16 rôznych národností a ako tvrdí, všetci držia spolu a stále majú radosť z hudby a koncertovania.

On a jeho excelentný orchester Johanna Straussa zavíta na Slovensko aj budúci rok. Svoj ďalší koncert v Bratislave odohrá 21. novembra 2025 v Tipos Aréne (Zimný štadión Ondreja Nepelu).

Holandský huslista, dirigent a skladateľ André Rieu (vľavo v popredí) so svojím orchestrom Johann Strauss Orchestra počas vystúpenia v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Bratislava, 11. November 2024. Foto: SITA/Milan Illík

