Ako umravniť politikov? Pomohol by etický kódex, prísne sankcie, či demonštratívne vyvedenie zo sály? (video)

Vyhrotený konflikt poslancov Igora Matoviča (hnutie Slovensko) a Jána Mažgúta (Smer-SD) vo foyeri Národnej rady SR rozprúdil diskusiu ako zabezpečiť poriadok v parlamente. Politológ Tomáš Koziak vyjadril rozčarovanie nad prepadom politickej kultúry na Slovensku ako aj silné presvedčenie, že sa môžeme pripraviť na ďalšie zábery bitiek slovenských politikov, ktoré obletia svet.

Konflikt Matoviča s Mažgútom

Vo vestibule Národnej rady SR sa v stredu tesne pred začatím živého vysielania expremiér Igor Matovič pustil do poslanca za Smer-SD Jána Mažgúta. Z úst šéfa OĽaNO padli aj vulgarizmy.

Podľa odborníka bývalý premiér Matovič je jeden z tých, ktorý politickú kultúru zdevastoval. „Igor Matovič sa práve týmito skutkami významnou mierou podieľa na tom, že politická kultúra na Slovensku sa stále dostáva do nižšieho suterénu,“ skonštatoval politológ Tomáš Koziak.

Podľa odborníka šéf hnutia OĽaNO/Slovensko to robí vedome, lebo vie, že to na jeho voličov pôsobí.„Igor Matovič pochopil, že jeho voliči ho volia aj kvôli takémuto správaniu. Je to človek, ktorý je dlhodobo známy svojím nekonvenčným politickým správaním, ktoré je častokrát pod hranou politickej kultúry. Matovič vie, že toto na časť jeho voličov zaberá, a aj jeho voliči očakávajú, že takýmto bude,“vysvetľoval Koziak.

Pellegrini čaká na Šipošovu odpoveď

Ako reakciu na incident poslancov predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) obmedzili nahrávanie rozhovorov a vysielanie živých vstupov. Nové opatrenie bude zachované dovtedy, kým šéf poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš nepotvrdí, že podobné incidenty nebudú opakovať.

Politológ však s týmto krokom Pellegriniho nesúhlasí. „Obmedzenie vysielania z chodieb parlamentu obmedzuje občana v prístupe k informáciám. Nemožno redukovať dianie na chodbách parlamentu len na to, že dochádza ku fyzickým potyčkám medzi poslancami,“ myslí si Koziak.

„Ak je napríklad poslanec na chodbách parlamentu opitý, úlohou novinára je priniesť o tom reportáž,“ povedal Koziak.

Ako ďalej zdôraznil, že občania majú právo vedieť, čo robia naši volení zástupcovia na pôde Národnej rade. „Volič má právo vidieť aj neprístojné správanie politika, ktoré sa môže týkať konfliktného správania, ale aj toho, že sa stretne na chodbe parlamentu s významným lobistom či oligarchom,“ doplnil Koziak.

V rozhovore s politológom Tomášom Koziakom sa ďalej dozviete