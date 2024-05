Ak by bol Erik Kaliňák zvolený do europarlamentu, mandát si uplatní (video)

Poslanec strany Smer-SD a kandidát do Európskeho parlamentu Erik Kaliňák avizoval, že si v prípade zvolenia svoj mandát v Európskom parlamente uplatní. Uviedol to pre agentúru SITA.

Zdôraznil však, že jestvuje i možnosť ponechať si post predsedu zboru poradcov premiéra SR, čo označil za pozíciu, ktorá je pre neho kľúčová, aby sa mohol aj naďalej podieľať na domácej politike.

„Chceme byť predĺženou rukou Roberta Fica v rámci EP, to znamená, že chceme bojovať s problémom dvojakej kvality tovarov a potravín, chceme naďalej presadzovať suverenitu národných štátov, to znamená za právo veta,“ vymenúval Erik Kaliňák body, ktoré by v prípade zvolenia chcel presadzovať v europarlamente.

Zdôraznil, že jedným z hlavných cieľov je aj dosiahnutie mieru v prípade konfliktu v Ukrajine. „Idem bojovať aj proti cenzúre, ktorá sa začína v názoroch niektorých politikov rozmáhať. Na to, ako by chceli regulovať sociálne siete, limitovať slobodu slova občanov, a tak ďalej,“ vysvetlil.

Kaliňák tiež vyjadril názor, že je potrebné otvoriť Green Deal, akcentoval potrebu úpravy, ktorá by zabezpečila, že EÚ bude naďalej konkurencieschopná.