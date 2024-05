Eurovoľby by opäť vyhralo Progresívne Slovensko, za ním by nasledovali Smer a Hlas

Ak by sa konali voľby do Európskeho parlamentu v utorok, najviac mandátov by získalo hnutie Progresívne Slovensko (PS). Kandidátov za PS by v eurovoľbách volilo 25,6 percenta voličov a PS by získalo štyri mandáty. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 14. mája na vzorke 1 000 respondentov. Prieskum ďalej ukázal, že na druhom mieste by v eurovoľbách skončil Smer-SD so 17,6 percentami hlasov. Smer by tak v europarlamente získal tri mandáty.

Rovnako ako Smer-SD, tri mandáty by získala aj strana Hlas-SD, ktorú by volilo 14,4 percenta voličov. Dva mandáty by získalo hnutie Republika, ktoré by volilo 8,5 percenta opýtaných.

Po jednom mandáte by získalo Kresťanskodemokratické hnutie (7 %), strana Sloboda a solidarita (6,7 %) a Slovenská národná strana (5,2 %). Zvyšné kandidujúce strany by sa do Európskeho parlamentu nedostali.