Blaha: Rozširovanie EÚ áno, ale za dodržania jasne stanovených podmienok (rozhovor)

Podpredseda parlamentu a dvojka na kandidátke strany Smer-SD do eurovolieb Ľuboš Blaha v rozhovore pre agentúru SITA potvrdil, že v prípade úspechu si má v úmysle prevziať mandát v Európskom parlamente. Zdôraznil, že pre Smer-SD sú tieto voľby prioritou.

Blaha priblížil aj svoj pohľad na rozširovanie Európskej únie, avšak zdôrazňuje nutnosť dodržiavania stanovených podmienok. Poukazuje napríklad na problematickú situáciu na Ukrajine, ktorá podľa neho ešte nie je pripravená na vstup do Únie.

V rozhovore sme sa dotkli aj témy energetickej závislosti od Ruska a snáh Európskej únie stať sa energeticky nezávislými. Blaha vidí Rusko ako nášho strategického partnera a skôr by sme sa mali podľa neho sústrediť na snahu viac spolupracovať s krajinami BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika). Tiež hovorí, že EÚ stratila svoju tvár a stala sa mopslíkom USA.

Green deal označil Blaha za katastrofu a Európska únia si podľa neho strieľa do oboch vlastných nôh z pohľadu ekonomiky. Snahu EÚ stať sa do roku 2050 klimatický neutrálny hodnotí ako veľmi ambicióznu a nesplniteľnú. Tiež uviedol, že ak by EÚ chcela obmedzovať právo veta, znamenalo by to likvidáciu národnej suverenity jednotlivých štátov.

