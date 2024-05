Europoslankyňa Beňová neplánuje ani po eurovoľbách tlačiť na to, aby Smer opätovne prijali do Strany európskych socialistov

Europoslankyňa a líderka kandidátky Smeru-SD do eurovolieb Monika Beňová nebude ani po júnových voľbách tlačiť na to, aby Strana európskych socialistov opätovne prijala Smer-SD do svojich štruktúr.

„Určite na to nebudem tlačiť a určite to nebudem odporúčať ani nášmu predsedovi Robertovi Ficovi, ak sa na neho strana európskych socialistov s takouto ponukou obráti. Nebudem to odporúčať ani kolegom z Hlasu, ktorí boli takisto suspendovaní,“ povedala Beňová v rozhovore pre agentúru SITA (rozhovor bol nahrávaný ešte pred atentátom na Roberta Fica, pozn. SITA).

Všetci poslanci na rovnakej úrovni

Ako zdôvodnila, zo svojich 20-ročných skúseností z pôsobenia v Európskom parlamente vie, že keď si poslanci zachovajú hrdosť a dôstojnosť, tak si ich kolegovia v konečnom dôsledku viac vážia, ako keď sa niekto doprosuje a „je ochotný nadávať na svoju krajinu, aby ho to omilostilo v očiach francúzskeho či nemeckého poslanca.“ Zdôraznila, že poslanci z Nemecka a z Francúzska nie sú dôležitejší poslanci ako ona, pretože všetci sú rovnakej úrovni.

„Radšej budem s hrdosťou sedieť medzi nezaradenými poslancami, ako sa doprosovať o členstvo vo frakcii, ktorá sa úplne z nezmyselných pohnútok rozhodla suspendovať moju stranu,“ podčiarkla. Dodala, že nie je typ političky, ktorá bude skláňať hlavu a na kolenách prosiť, aby ju v strane ponechali, len aby si zachovala nejakú pozíciu.

Kultúrno-etické rozdiely

„Strana európskej socialistov sa z nejakých urazeneckých pohnútok jej predsedu, ktorého meno si naozaj ani nepamätám, rozhodla suspendovať moju stranu z dôvodov, že málo pretláčame LGBTI agendu a sme málo za vojnu v Ukrajine. Ja som išla za vedením našej frakcie a povedala som im spolu s Katarínou Roth Neveďalovou, že odchádzam,“ uviedla Beňová s dodatkom, že nebude vo frakcii, ktorá sa takto správa voči jej strane.

„Mne žiadna pozícia nestojí za to, aby som zrádzala ideály a aby som zrádzala svoju stranu, ktorú som zakladala, pretože Smer nič zlé neurobil,“ tvrdí Beňová. Strana Smer-SD podľa jej slov len povedala, že treba rešpektovať kultúrno-etické rozdiely a že riešenie vojny na Ukrajine nie je v dodávkach zbraní, ale v mierových rokovaniach.

Pozastavenie plného členstva strany Smer

„Verím tomu, že tieto voľby do Európskeho parlamentu, nielen na Slovensku, ale aj v iných členských štátoch, nastavia inak pomery v Európskom parlamente. Možno vzniknú nejaké nové frakcie, možno socialisti po porážke, ktorú utrpia v týchto voľbách – a oni ju naozaj utrpia, pretože to vidíme už aj v národných voľbách – prehodnotia svoj prístup k politike a vrátia sa k tomu, že mier je jednou z najvyšších sociálno-demokratických hodnôt,“ dodala europoslankyňa.

Vedenie Strany európskych socialistov (PES) v októbri 2023 rozhodlo o pozastavení plného členstva strany Smer-SD a aj asociovaného členstva strany Hlas-SD. Zdôvodnilo to odklonom Smeru-SD od hodnôt európskych socialistov.

Odklonenie od hodnôt PES

„Predsedníctvo k tomuto kroku pristúpilo po tom, čo sa líder Smeru-SD Robert Fico jasne odklonil od hodnôt rodiny PES. A, navyše, v dôsledku obáv, ktoré sa objavili po ohlásení vládnej koalície Smeru-SD, Hlasu-SD a radikálnej pravicovej strany,“ uviedla vtedy strana vo svojom vyhlásení.

Európski socialisti kritizovali Smer-SD za proruské postoje, konkrétne za odmietnutie poskytnutia vojenskej pomoci Ukrajine. Tiež pripomínali, že koalícia s krajnou pravicou by mala byť pre ľavicové strany červenou čiarou.