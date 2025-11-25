Mimovládky vyzývajú poslancov nepodporiť transformáciu ÚOO, niektorých oznamovateľov môže nechať úplne bez ochrany

Mimovládne organizácie vyzývajú poslancov neprijať vládny zákon, ktorý mení systém ochrany oznamovateľov korupcie. Ako v tejto súvislosti upozornili, v návrhu zákona je zásadná chyba, ktorá spôsobí, že oznamovatelia korupcie v štátnej správe môžu ostať úplne bez ochrany. Na protest proti návrhu v pondelok 24. novembra spolu s oznamovateľmi a laureátmi Bielych vrán vytvorili pred parlamentom živú reťaz.
O ochranu príde veľa whistleblowerov
Neziskovky v tejto súvislosti varujú, že ak zákon prejde, o ochranu príde veľká časť whistleblowerov. Medzi takých patrí aj Ľubomír Luhový, ktorý upozornil na predražené mýto a pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie.
Mimovládne organizácie varujú pred vážnymi dôsledkami zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov
„Ak by som v čase môjho rozhodovania o tom, či požiadam o ochranu oznamovateľa, vedel, že príde takáto zmena, možno by som ani nepodal trestné oznámenie a polícia by v súčasnosti nevyšetrovala viaceré skutky, na ktoré som poukázal,” uviedol Luhový.
Vláda chce úrad nahradiť novým
Organizácie pripomínajú, že vláda navrhuje zrušiť súčasný Úrad na ochranu oznamovateľov a nahradiť ho novým. Zbaví sa tak aj vedenia úradu, nového predsedu bude voliť parlament na návrh kabinetu. Návrh zákona zavádza podľa mimovládok aj novinku s nedomyslenými dôsledkami. O ochranu pred prepustením bude môcť požiadať len osoba, ktorá podá kvalifikované trestné oznámenie v súvislosti so zamestnávateľom ako právnickou osobou.
Fico tvrdí, že ochrana oznamovateľov zostáva nezmenená a reaguje na kritiku Žilinku aj spor v žilinskej prokuratúre – VIDEO
„To znamená, že oznamovanie korupcie v celej štátnej správe bude prakticky takmer bez ochrany,” zdôraznila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciuZuzana Petková. Ak by chcel zamestnanec v štátnej správe nahlásiť korupciu a dostať ochranu, musel by podľa nej podať trestné oznámenie týkajúce sa práve svojho zamestnávateľa, napríklad ministerstvá, úrad vlády, štátne a verejné inštitúcie. Oznámenie týkajúce sa diania v akejkoľvek inej štátnej inštitúcii ale ostane bez ochrany.
„Zákon sa stane bezzubý a nefunkčný,” doplnila Petková s tým, že ak zamestnanec ministerstva podá trestné oznámenie pre korupciu v štátnej nemocnici, zákon ho neochráni.
Ide o rozpor s európskou smernicou
Podľa šéfky Via IurisKataríny Batkovej je navrhovaná zmena zákona, ktorá prakticky znemožní získať ochranu pre väčšinu zamestnancov verejných inštitúcií, aj v rozpore s európskou smernicou a môže byť opäť dôvodom pre sankcie zo strany Európskej únie.
„Navyše je opätovne zneužívané skrátené legislatívne konanie bez splnenia zákonných predpokladov a takáto závažná zmena je prijímaná bez diskusie, na rýchlo a tomu zodpovedá aj jej nízka kvalita,“ skonštatovala. Mimovládne organizácie upozorňujú aj na to, že argumenty vlády pre expresné rušenie a pretváranie úradu neobstoja. Agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú zabezpečuje ministerstvo spravodlivosti, bolo možné pridať úradu aj bez jeho transformovania.
Právni experti varujú pred rizikami navrhovaného zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov, hovoria o zneužití moci a rozpore s právom EÚ
Údajnú nerovnováhu práv zamestnancov a zamestnávateľov pri udeľovaní ochrany vláda podľa mimovládok rieši nekoncepčne a naštrbuje dôveru v celý systém ochrany oznamovateľov. Riaditeľ Transparency International SlovenskoMichal Piško v tejto súvislosti skonštatoval, že je ťažké nevnímať argumenty vlády ako účelovú snahu o vyrovnanie sa s nepohodlnou inštitúciou, ktorá je po zrušení špeciálnej prokuratúry, Národnej kriminálnej agentúry a zmene trestných kódexov ďalšou skladačkou do oslabovania protikorupčných nástrojov štátu.
Mimovládky dostali podporu aj zo zahraničia
Výzvu slovenských mimovládok podporili aj zahraničné organizácie The Whistleblowing International Network (WIN) a European Whistleblowing Institute.
Demokrati volajú ľudí vyjadriť nesúhlas so zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov. Šeliga tvrdí, že vláda ide „na hulváta“
„Tento zásah do inštitucionálneho usporiadania, zavedený bez konzultácií, bez medzirezortného konania a v zrýchlenom legislatívnom procese, ktorý nie je podľa slovenského práva odôvodnený, vyvoláva vážne obavy z neoprávneného politického zasahovania a ovládnutia nezávislej inštitúcie. Zároveň môže ohroziť významné finančné prostriedky EÚ viazané na protikorupčné reformy v rámci Plánu obnovy a odolnosti,” uviedla výkonná riaditeľka WIN Anna Myers.
Vláda v sobotu 22. novembra na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.
Návrh zákona konkrétne zriaďuje nový, nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu.