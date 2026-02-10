Zranená Vonnová z nemocnice: Nič neľutujem, nehody sú súčasť života

Američanka Lindsey Vonnová sa ozvala z nemocnice svojim fanúšikom.
Lindsey Vonnová
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová mala na olympiáde v nedeľňajšom zjazde hrôzostrašný pád. Aktuálne je stabilizovaná v nemocnici a už sa aj prihovára fanúšikom. Foto: SITA/AP.
Lindsey Vonnová utrpela komplikovanú zlomeninu ľavej holennej kosti pri svojom páde počas olympijského zjazdu žien v Cortine d´Ampezzo,

Pád, ktorý v priamom prenose videli milióny ľudí, ukončil sympatickú snahu 41-ročnej Američanky o zisk cenného kovu na jej piatej zimnej olympiáde.

Vyše 30 hodín po športovej tragédii sa Vonnová z nemocnice v Trevise prostredníctvom Instagramu prihovorila svojim fanúšikom a snažila sa byť pozitívna.

Nebol to rozprávkový koniec

„Nič neľutujem. Takáto nehoda je jednoducho súčasťou života,“ napísala olympijská šampiónka z roku 2010.

„Môj olympijský sen sa neskončil tak, ako som si ho predstavovala. Nebol to rozprávkový koniec, bol to jednoducho život,“ uviedla Američanka, ktorá riskovala už len tým, že súťažila s natrhnutým predným skríženým väzom v ľavom kolene.

Ešte ďalšie operácie

Vonnová poskytla tiež aktualizáciu svojho zranenia po rozsiahlych špekuláciách, najmä v bulvárnych médiách, o jeho závažnosti. Podľa svetových agentúr už podstúpila dva operačné zákroky na stabilizáciu zlomenej nohy.

„Utrpela som komplikovanú zlomeninu holennej kosti, ktorá je momentálne stabilizovaná, ale na úplné uzdravenie bude potrebných niekoľko operácií,“ načrtla držiteľka 84 víťazných pretekov vo Svetovom pohári.

Štvornásobná držiteľka veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári rovnako dodala, že jej zranené koleno nezohralo pri páde žiadnu úlohu.

„Bola som jednoducho o 12 centimetrov príliš tesná na štartovacej čiare, keď sa mi pravá ruka zachytila ​​o bránku, skrútila ma a spôsobila pád. Natrhnutie predného skríženého väzu ani predchádzajúce zranenia s tým nemali absolútne nič spoločné,“ vysvetlila.

Riziko je priveľké

Vonnová ešte dodala, že v športe ako je zjazdové lyžovanie neraz len pár centimetrov delí optimálnu mieru rizika od vážneho zranenia.

„Hoci to nevyšlo podľa mojich predstáv, napriek intenzívnej fyzickej bolesti nič neľutujem. Stáť v štartovacej bráne bol neuveriteľný pocit. Mať šancu na víťazstvo bolo samo o sebe víťazstvom. Bol a vždy to bude neuveriteľne nebezpečný šport. A rovnako ako v lyžiarskych pretekoch, aj v živote riskujeme. Snívame. Milujeme. Skáčeme. A niekedy padáme. Niekedy máme zlomené srdcia. Niekedy nedosiahneme sny, o ktorých vieme, že by sme ich mohli mať. Ale aj to je krása života,“ skonštatovala Vonnová.

Odvaha pre veľké veci

Svojím rozhodnutím ísť za svojím snom napriek súvisiacim rizikám chce byť Američanka vzorom pre mladšie generácie:

„Dúfam, že si z môjho príbehu niečo odnesiete, a to odvahu odvážiť sa robiť veľké veci. Život je príliš krátky na to, aby ste neverili v seba samého. Pretože jediným zlyhaním v živote je nesnažiť sa,“ dodala v emotívnom vyznaní.

