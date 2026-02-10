Nekompromisná reakcia Vonnovej otca. Rozhodol o budúcnosti svojej dcéry bez jej vedomia? - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Zranená Vonnová z nemocnice: Nič neľutujem, nehody sú súčasť života
Otec Lindsey Vonnovej Alan Kildow chce, aby bol jej nedeľňajší (9.2.) pád prebudením. Následne vyhlásil, že chce, aby skončila so športom.
„Má 41 rokov a toto je koniec jej kariéry. Pokiaľ budem mať čo povedať, pre Lindsey Vonnovú už nebudú žiadne lyžiarske preteky,“ uviedol.
Jej návrat na zimné olympijské hry bol po ukončení kariéry a páde v pretekoch v Crans Montane len týždeň pred začiatkom športového sviatku. Napriek tomu sa postavila na štart, hoci mala ortézu.
Vonnová po operácii. To bolo to posledné, čo sme chceli vidieť, vravela jej sestra - FOTO
Jej zjazd však trval len 13 sekúnd a následne tvrdo dopadla na trať po tom, čo stratila rovnováhu, keď sa jej ruka zavadila o bránku.
Podstúpila už operáciu zlomenej ľavej nohy, údajne už stihla ešte jednu ďalšiu. Podľa Vonnovej vyhlásenia ju budú čakať ešte ďalšie.
Nič neľutuje
„To bolo určite to posledné, čo sme chceli vidieť Stalo sa to rýchlo. Hneď sme len dúfali, že je v poriadku. Bolo to desivé. Keď vidíte, ako prinášajú nosidlá, nie je to dobré znamenie,“ uviedla jej sestra Karin Kildowová vo vysielaní NBC.
„Hoci to nevyšlo podľa mojich predstáv, napriek intenzívnej fyzickej bolesti nič neľutujem. Stáť v štartovacej bráne bol neuveriteľný pocit. Mať šancu na víťazstvo bolo samo o sebe víťazstvom. Bol a vždy to bude neuveriteľne nebezpečný šport. A rovnako ako v lyžiarskych pretekoch, aj v živote riskujeme. Snívame. Milujeme. Skáčeme. A niekedy padáme. Niekedy máme zlomené srdcia. Niekedy nedosiahneme sny, o ktorých vieme, že by sme ich mohli mať. Ale aj to je krása života,“ skonštatovala Vonnová z nemocnice.
Priamo nenaznačila, že by mala ukončiť kariéru, hoci jej otec Alan to tak opísal.