Grendel reaguje na Zoroslava Kollára: Je šéf ÚPN jeho kamarát z detstva a plnil Sivoš politické pokyny na očistenie Korčoka?

Podnikateľ a konkurzný právnik Zoroslav Kollár vo svojom najnovšom videu opäť pozdravil Ivana Korčoka. Pýta sa, kde bol v čase vraždy novinára Kuciaka a vrátil sa aj k téme údajnej spolupráce Korčoka s ŠtB.

Grendelov kamarát ako šéf ÚPN?

Kollár nedávno informoval, že sa k nemu dostali informácie o tom, že Korčok mal v minulosti spolupracovať s príslušníkmi Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Na správu extrémne rýchlo zareagoval Ústav pamäti národa (ÚPN), ktorý informáciu označil za hoax.

Kollár vtedy uviedol, že inštitúcia dostala za úlohu očistiť dobré meno Korčoka, a to čo najrýchlejšie a najdôveryhodnejšie. V prípade Ústavu pamäti národa to mohol byť podľa slov podnikateľa práve poslanec Gábor Grendel (hnutie Slovensko), ktorý o niečo také požiadal inštitúciu, pretože predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš je nominant a dlhoročný kamarát Grendela.

Kollár aktuálne zverejnil aj fotografiu ako dôkaz toho, že Grendel a Sivoš sú kamaráti z detstva.

Zoroslav Kollár vo svojom videu zverejnil fotografiu ako dôkaz toho, že poslanec NR SR Gábor Grendel a predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš sú kamaráti z detstva (na snímke vľavo). Reprofoto YouTube/Zoroslav Kollar

Hrávali spolu futbal

Agentúra SITA v súvislosti so zverejneným videom Kollára oslovila poslanca hnutia Slovensko Gábora Grendela. „Nevidím dôvod to komentovať,“reagoval Grendel stroho na našu otázku.

„Hrávali sme futbal v jednom klube, to je pravda,“povedal poslanec v súvislosti so zverejnenou fotografiou z detstva, kde ho vidno v spoločnosti Jerguša Sivoša.

„Je to len konštrukt autora videa,“ reagoval poslanec NR SR za hnutie Slovensko Gábor Grendel na vyjadrenia Zoroslava Kollára o tom, že by mal iniciovať očistenie mena Ivan Korčoka na ÚPN. Foto: SITA/ Milan Illík

A prečo Grendel nominoval práve Sivoša? „Navrhol som ho preto, lebo bolo voľné miesto na predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa a považoval som ho za kompetentného kandidáta, keďže pôsobil v ÚPN,“ vysvetľoval Grendel.

Zoroslav Kollár sa tiež vyjadril, že o rýchle očistenie mena Korčoka v súvislosti s jeho údajnou spoluprácou s ŠtB mohol požiadať Ústav pamäti národa práve Grendel. Poslanec hnutia Slovensko to ale odmieta. „S týmto ja nemám naozaj nič spoločné, čiže to je len konštrukt autora videa,“ povedal Grendel pre agentúru SITA.

Kde bol Korčok v čase vraždy Kuciaka?

Zoroslav Kollár sa tiež prezidentského kandidáta Korčoka vo videu pýtal, kde bol v čase vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

„Politik, a najmä prezident by mal byť konzistentný vo svojich názoroch a prejavoch. O vás sa to povedať nedá,“ poznamenal Kollár na adresu prezidentského kandidáta s tým dôvetkom, že si pozrel veľa fotografií na internete a hľadal informácie o angažovanosti Korčoka z času vraždy novinára v roku 2018, no nič nenašiel.

Video: Najnovší pozdrav Ivanovi Korčokovi od Zoroslava Kollára:

„Vtedy, keď ste robili kariéru pod hlavičkou Smeru ste na námestia nechodili, a tak som čakal, čo urobíte v roku 2024. Asi vás mediálne ataky vyrušili a nevedeli ste, ako sa zachovať v deň výročia smrti novinára Kuciaka a jeho snúbenice. Ste diplomat, tak ste to urobili diplomaticky – zmizli ste do Prahy,“ odznieva vo videu konštatovanie na adresu Korčoka.

„Vražda je vážny a neodpustiteľný zločin, ale ak pripúšťate, že jej príčiny, nebodaj aj realizácia bola nejako spojená s vládou Smeru v rokoch 2016-2020, tak potom sa musím opýtať, prečo ste z takej vlády neodišli a nedištancovali ste sa od nej? Prečo ste ako nominant tej vlády išli robiť veľvyslanca do Spojených štátov amerických a nezačali ste proti takej vláde bojovať? Prečo ste neboli na námestiach a nekričali s ostatnými heslá proti Smeru a Ficovi?“ pýtal sa Kollár.