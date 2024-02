Trafená hus zagágala, odkazuje Kollár Korčokovi. Nové kontroverzné informácie o trollích farmách, ŠtB aj manipulácii verejnej mienky (video)

„Všetci, o ktorých som natočil videá, máte jednu spoločnú vlastnosť – ste veľmi predvídateľní, vrátane vás, pán Korčok,“ uvádza v úvode svojho najnovšieho videa podnikateľ Zoroslav Kollár.

Údajne ho neprekvapila reakcia ani spôsob obrany prezidentského kandidáta Ivana Korčoka po zverejnení informácií, že mal spolupracovať s ŠtB.

Trollovia na internete

„Je všeobecne známa skutočnosť, že vládcovia a politici odnepamäti využívali všetky prostriedky mediálneho charakteru, aby dosiahli svoje politické ciele. Buď ovplyvňovali verejnú mienku proti niekomu, alebo v prospech niekoho,“hovorí Kollár.

„Mnohí politici svetovej úrovne často hovoria o tzv. trolloch na internete. Sú to používatelia internetu, ktorých cieľom je obťažovať a provokovať iných. Snažia sa formovať a ovplyvňovať verejnú mienku. Úlohou trollov je byť dominantní vo virtuálnom dave a presvedčiť ostatných o správnosti svojho názoru alebo určitým nátlakom svoj názor vnútiť,“ vysvetľuje ďalej konkurzný právnik.

„Keď z médií zaznie, že ruskí trollovia manipulujú výsledky volieb v USA, alebo ak pán Naď povie, že niekto zo zahraničia sa snaží takouto formou ovplyvňovať politické dianie na Slovensku, tak majú ľudia tendenciu tomu veriť. Ale iba niektorí si všimli, že takúto činnosť aj na Slovensku vyvíjajú politické strany a agentúry, ktoré sa venujú politickému marketingu,“ ozrejmil Kollár.

Zoroslav Kollár predstavil ďalšie kontroverzné informácie o Ivanovi Korčokovi ako aj Borisovi Kollárovi. Reprofoto youtube/ZK

Manipulácia verejnej mienky

Podľa slov podnikateľa občania Slovenska sú vystavení intenzívnej manipulácii cez internet. Platí to aj pri predvolebnej kampani Ivana Korčoka.

Vo svojom videu obšírne hovorí o manipulácii a ovplyvňovaní verejnej mienky cez sociálne siete, v záujme dosiahnutia politického cieľa, ktorým je byť zvolený, alebo aspoň výrazne poškodiť svojho súpera.

„Druhá forma ovplyvňovania verejnosti je situácia, keď niekto konkrétny – reálny človek vo významnej pozícii, zverejní informáciu, ktorá je uveriteľná, aj keď je klamlivá. Ľudia jej uveria, pretože veria v pravdovravnosť a úprimnosť ľudí vo verejných funkciách. Občania si urobia nejaký názor, a keď sa neskôr preukáže, že to bolo napokon klamstvo, už to nikoho nezaujíma,“hovorí Kollár.

„Vy pán Korčok používate obe tieto metódy a celkom sa vám darí. Extrémne ovplyvňujete verejnú mienku,“ konštatuje ďalej.

Nové video Zoroslava Kollára – Druhý pozdrav Ivanovi Korčokovi.

Trollia farma Borisa Kollára

Podnikateľ ako príklad uvádza trollov z hnutia Sme rodina a odhalenú akciu Avatar, ktorej hlavnými postavami mali byť bratia Pčolinskí a šéf skupiny Patrik Ziman.

„Lukáš Pčolinský zabezpečil všetko potrebné: kúpil 39 telefónov a SIM kariet, vymyslel 39 mien a každému zo zainteresovaných pridelil niekoľko falošných profilov na sociálnych sieťach,“ informuje podnikateľ.

„Úlohou týchto ľudí bolo podľa pokynov Patrika Zimana komentovanie negatívnych článkov proti Sme rodina a zvrátenie negatívnych reakcií proti Sme rodina, komentovanie statusov iných politikov s cieľom navodiť negatívnu náladu, znížiť sledovanosť alebo ich vyslovene urážať,“ vysvetľuje Zoroslav Kollár fungovanie umelo vytvorených profilov trollov.

Má ďalší problém? Boris Kollár údajne zamestnával takých ľudí v Národnej rade SR, ktorí pracovali pre hnutie Sme rodina a cez umelo vytvorené profily trollov komentovali príspevky na sociálnej sieti. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková

Podnikateľ však upriamil pozornosť aj na ďalšiu závažnú informáciu. „Títo ľudia pracovali takmer na plný úväzok v prospech hnutia Sme rodina, ale boli aj zamestnanci NR SR, prioritne to boli asistenti, teda ľudia platení štátom s príjmami až do 3 500 euro mesačne,“ hovorí Kollár, ktorý sa domnieva, že ide o trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. „Boris, máš ďalší problém a sľubujem, že nie posledný,“ odkázal bývalému predsedovi parlamentu.

„Hnutie Sme rodina dostala za volebný výsledok po voľbách v roku 2020 takmer 7 miliónov eur. Ale to nestačilo. Boris Kollár drzo zamestnával ľudí v Národnej rade SR, ktorí pracovali pre hnutie Sme rodina a nie pre Národnú radu. Občania Slovenska, nechceli by ste aj vy písať hlúpe komentáre na Facebook a Instagram za 3 500 euro mesačne? Práca snov,“ konštatuje známy konkurzný právnik.

Korčok má tiež trolliu farmu

„Keď som si urobil prieskum komentárov pod vašimi statusmi a mediálnymi výstupmi, tak som zistil, že máte tiež celkom slušné množstvo fanúšikov, ktorí reálne neexistujú,„ uviedol Kollár v súvislosti s prezidentským kandidátom Korčokom.

„Iní síce existujú, ale zaujímavé je, že nerobia nič, okrem komentovania vašich statusov, samozrejme pre vás pozitívnych komentárov. Identifikovať ich vôbec nie je ťažké,“ hovorí ďalej podnikateľ s tým, že údajne vie, že kto to všetko organizuje a financuje, ale zatiaľ to nezverejní. Jedná sa vraj o podobný spôsob práce, ako to bolo v hnutí Sme rodina.

Okamžitá reakcia ÚPN

Ako je známe, na zverejnené dokumenty o údajných kontaktoch Korčoka s ŠTB okamžite zareagoval slovenský Ústav pamäti národa ako aj Archív bezpečnostních složek z Česka. „Je to nepriamym dôkazom toho, že volebný štáb pána Koročka, významne podporovaný mainstreamovými médiami, mimovládnymi organizáciami, a možno aj zahraničnými poradcami, má nadnárodný dosah,„ myslí si Kollár.

„Všetci máte skúsenosti s konaním štátnych orgánov a inštitúcií. Ak o niečo požiadate, tak ich musíte naháňať a často sa aj sťažovať, aby svoju prácu vykonali v stanovenej lehote. V prípade pána Korčoka ale platia iné pravidlá,“ konštatuje tiež.

„Obidve spomenuté inštitúcie vydali vyhlásenie, o ktoré ich pravdepodobne nikto nežiadal. Urobili to počas troch, maximálne piatich hodín pracovnej doby. Ich stanoviská sú zároveň v rozpore s ich kompetenciami, ktoré im určuje zákon,“tvrdí Kollár.

Poslanec NR SR za hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO) Gábor Grendel mohol byť ten, na koho požiadavku predseda Správnej rady ÚPN vydal stanovisko k zverejnených informáciám o údajnej spolupráci Ivana Korčoka s ŠtB. Foto: SITA/ Milan Illík

Trafená hus zagágala

Podľa názoru podnikateľa obe inštitúcie dostali za úlohu očistiť dobré meno Korčoka čo najrýchlejšie a najdôveryhodnejšie. V prípade Ústavu pamäti národa to mohol byť poslanec NR SR Gábor Grendel (hnutie Slovensko), ktorý o niečo také požiadal inštitúciu, pretože toho času on nominoval Jerguša Sivoša do pozície predsedu Správnej rady ÚPN.

„Trafená hus zagágala. Skupina ľudí s rovnakým názorovým zmýšľaním zorganizovala a vypracovala stanovisko, ktoré minimálne vyrovnalo skóre. A to, čo sa v tejto veci udeje ďalej, už nebude pre občanov až také atraktívne, však?“ hovorí Kollár s odkazom na úvod svojho videa, kde sa zmieňuje o manipulácii verejnej mienky skrz ľudí vo vysokých verejných funkciách, ktorým občania prirodzene dôverujú.

Zoroslav Kollár tiež zdôraznil, že v zákone o Ústave pamäti národa sa nenachádza oprávnenie pre inštitúciu verejne sa vyjadrovať k dokumentom, ktoré ani nemala fyzicky k dispozícii, a tak ich bez odborného skúmania označovala za podvrh a tým významne ovplyvňovala verejnú mienku. „Pán Jerguš Sivoš porušil zákon a myslím si, že by sa Národná rad SR mala zaoberať otázkou, či by ho nebolo treba odvolať z funkcie,“ radí podnikateľ.

„Pán Korčok, Ústav pamäti národa nie je vaša marketingová agentúra ani súkromná SRO-čka, ale je to štátna inštitúcia. Súčasne treba uznať silu a schopnosti pána Korčoka a jeho podporovateľov, keď dokážu presvedčiť pána Sivoša, aby aj porušením zákona podporil Ivana Koročka,“ konštatuje konkurzný právnik.