Zoroslav Kollár dáva vlastný možný prospech bokom. Pellegriniho vyzval na veto trestnej novely – FOTO

Podnikateľ a politik Zoroslav Kollár vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby vetoval novelu Trestného zákona a vrátil ju späť do parlamentu. Ako zdôraznil, aj napriek tomu, že by táto novela mohla určitým spôsobom pomôcť aj jemu osobne, nesúhlasí s tým, aby nadobudla účinnosť v podobe, v akej bola prijatá.
Obavy z ohrozenia vyšetrovania závažných trestných činov
„Možno sa budete tomuto postoju čudovať, no práve preto túto výzvu opätovne zdôrazňujem,“ povedal Kollár s tým, že v snahe vyriešiť niekoľko individuálnych káuz koaličných politikov a ich kamarátov môže dôjsť k ohrozeniu vyšetrovania závažných trestných činov, najmä tých, ktoré páchajú organizované skupiny.
Pellegrini sa chce pri novele trestného zákona riadiť odborníkmi, rozhodnutie padne okolo Vianoc
„Legislatívna úprava tzv. „kajúcnikov“ môže byť z hľadiska systému žiaduca, nemožno však akceptovať legislatívnu iniciatívu, ktorá spôsobuje chaos v aplikačnej praxi súdov, ako aj orgánov činných v trestnom konaní. Takýto postup je neprípustný v demokratickom a právnom štáte,“ skonštatoval Kollár.
Poslanci v parlamente týmto podľa Kollára zasahujú do práce súdov, keď im určujú, ako majú hodnotiť dôkazy. „Posledná novela Trestného poriadku z koaličnej dielne podľa môjho názoru predstavuje prejav legislatívnej chudoby. Z odborného hľadiska v nej ako právnik vidím vážny problém,“ zdôraznil s tým, že žiadny zákon nesmie byť prijímaný len preto, aby riešil osobné či politické záujmy. „Zákon má byť všeobecný, spravodlivý a platný pre všetkých bez rozdielu,“ dodal Kollár.
Parlament novelu schválil, prezident sa radí s odborníkmi
Národná rada ešte 11. decembra schválila novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní.
Pellegrini varuje pred tvrdým zásahom z Bruselu, zrušenie ÚOO môže Slovensko pripraviť o eurofondy
Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po 2. svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane. Prezident Peter Pellegrini v tejto súvislosti povedal, že o tom, či novelu podpíše alebo vetuje sa radí s odborníkmi.