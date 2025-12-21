Pellegrini s Kaliňákom mieria pred Vianocami za slovenskými vojakmi v Kosove, návšteva má aj rodinný rozmer – VIDEO

Prezident Peter Pellegrini a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) odleteli do Kosova na predvianočnú návštevu slovenských vojakov. Príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR v Kosove pôsobia v rámci medzinárodnej misie KFOR (The Kosovo Force) pod vedením NATO.
Na predvianočnej návšteve na vojenskej základni Camp Film City sa zúčastnia aj rodiny vojakov, ktorí požiadali o predĺženie pôsobenia v misii. Okrem oficiálneho rozmeru tak tohtoročná vianočná návšteva bude mať aj osobitný rodinný rozmer.
Z Kosova sa slovenská delegácia presunie do Srbska, kde prezident absolvuje oficiálnu návštevu. V Belehrade sa Pellegrini stretne s prezidentom Srbska Alexandrom Vučićom, predsedníčkou Národného zhromaždenia Anou Brnabić a predsedom vlády Đurom Macutom. Kancelária prezidenta SR podotkla, že Pellegrini absolvuje oficiálnu návštevu Srbska ako prvá slovenská hlava štátu po 16 rokoch.
Návšteva je pritom súčasťou série ciest prezidenta do krajín západného Balkánu. Cieľom ciest je vyjadrenie dlhodobej podpory európskej integrácii regiónu. Prezident bude v Belehrade rokovať najmä o rozvoji bilaterálnych vzťahov, procese integrácie krajín západného Balkánu do EÚ, a tiež o aktuálnych geopolitických výzvach. Slovenský minister obrany absolvuje rokovanie so srbským šéfom rezortu obrany Bratislavom Gašičom. Slovenský a srbský prezident sa súčasne stretnú aj so zástupcami slovenskej komunity v Báčskom Petrovci.