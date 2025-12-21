Pellegrini sa chce pri novele trestného zákona riadiť odborníkmi, rozhodnutie padne okolo Vianoc

Pri otázke, či podpísať alebo nepodpísať najnovšiu novelu trestného zákona, sa chce prezident Peter Pellegrini riadiť odborníkmi. Ako povedal v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3, rozhodnutie urobí tesne pred vianočnými sviatkami alebo po nich.
Pellegrini diskutoval s odborníkmi o novele Trestného zákona, rozhodnutie nevykoná podľa politického želania
„Do posledného dňa, krátko pred sviatkami v pondelok/utorok ma bude čakať rokovanie s odborníkmi. Pozval som si zástupcov ministerstva vnútra, predstaviteľov súdnej moci, ministerstva spravodlivosti,“ povedal Pellegrini s tým, že chce detailne prebrať každý jeden paragraf. Doplnil, že pri rozhodovaní sa nemôže riadiť tlakom nejakých skupín. „Definitívne rozhodnutie ešte stále nepadlo,“ dodala hlava štátu.