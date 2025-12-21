Pellegrini sa chce pri novele trestného zákona riadiť odborníkmi, rozhodnutie padne okolo Vianoc

Rozhodnutie urobí tesne pred vianočnými sviatkami alebo po nich.
SITA Slovenská tlačová agentúra
PREZIDENT: Stretnutie prezidentov krajín V4
Slovenský prezident Peter Pellegrini počas tlačovej konferencie po samite prezidentov štátov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Ostrihome. Maďarsko, Ostrihom, 3. december 2025. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Pri otázke, či podpísať alebo nepodpísať najnovšiu novelu trestného zákona, sa chce prezident Peter Pellegrini riadiť odborníkmi. Ako povedal v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3, rozhodnutie urobí tesne pred vianočnými sviatkami alebo po nich.

„Do posledného dňa, krátko pred sviatkami v pondelok/utorok ma bude čakať rokovanie s odborníkmi. Pozval som si zástupcov ministerstva vnútra, predstaviteľov súdnej moci, ministerstva spravodlivosti,“ povedal Pellegrini s tým, že chce detailne prebrať každý jeden paragraf. Doplnil, že pri rozhodovaní sa nemôže riadiť tlakom nejakých skupín. „Definitívne rozhodnutie ešte stále nepadlo,“ dodala hlava štátu.

