Pellegrini reaguje na SNS a Smer, rozhodnutia prezidenta podľa neho nesmú byť rukojemníkom politickej podpory

Pellegrini zároveň pripomenul, že s jeho obavami ohľadom rušenia ÚOO sa stotožnil aj ústavný súd, keď pozastavil účinnosť zákona, čo nerobí každý deň.
Prezident nemôže od momentu, keď sa stal hlavou štátu, kalkulovať a rozhodovať tak, aby si poistil znovuzvolenie. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Reagoval tak na vyhlásenia koaličných strán SNS a Smer-SD, že Pellegriniho pre jeho odpor k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov už nepodporia v prezidentských voľbách. Keby Pellegrini od začiatku myslel na znovuzvolenie, nebol by podľa vlastných slov svojprávny.

Pellegrini zároveň pripomenul, že s jeho obavami ohľadom rušenia ÚOO sa stotožnil aj ústavný súd, keď pozastavil účinnosť zákona, čo nerobí každý deň. „Takže tu myslím, že som rozhodol dobre,“ povedal v súvislosti s vetovaním a následným nepodpísaním zákona, ktorý ruší predmetný úrad.

Prezident tiež poukázal na to, že ďalšie prezidentské voľby sú až v roku 2029, pričom predtým, v roku 2027 sú parlamentné voľby. „Politické strany sa teraz skôr budú musieť zaoberať tým, či sa vôbec niektoré z nich do parlamentu dostanú,“ uviedol prezident s poukazom na predsedu SNS Andreja Danka.

„Bude otázne a ukáže až čas, či v roku 2029 vôbec ešte jeho vyjadrenia, jeho slovo bude mať vôbec nejakú váhu a či vôbec v roku 2029 nejaký prezidentský kandidát bude závisieť od toho, čo povie Andrej Danko,“ dodal prezident.

