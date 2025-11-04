Zomrel dlhoročný poslanec Senice a Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman

Vo veku 60 rokov zomrel predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj, dlhoročný poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici a poslanec Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman. O jeho úmrtí informovala senická radnica.
Mestským poslancom bol od roku 2014, v rokoch 2018 – 2022 bol podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja. V roku 2018 sa uchádzal o post primátora Senice. Vo voľbách v rokoch 2020 a 2023 neúspešne kandidoval do Národnej rady SR za SaS.
Pavol Kalman vyštudoval aplikovanú kybernetiku, robotiku a riadiace systémy na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil v technických a manažérskych pozíciách, no výrazne sa zapísal najmä svojou prácou pre mestskú a krajskú samosprávu. V minulosti ako aktivista bojoval proti predaju akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti z majetku mesta Senica.
„Mesto Senica si váži prácu a prínos Ing. Pavla Kalmana pre rozvoj mesta i celého regiónu. Jeho pracovné nasadenie, odbornosť a záujem o verejné veci zanechali trvalú stopu v komunálnej politike aj v živote mesta,“ uviedla senická radnica.