Zomrel dlhoročný poslanec Senice a Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman

Mesto Senica si váži prácu a prínos Ing. Pavla Kalmana pre rozvoj mesta i celého regiónu, uviedla senická radnica.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kalman.jpg
Pavol Kalman. Foto: Archív mesta Senica, www.facebook.com
Senica Iné správy Iné správy z lokality Senica

Vo veku 60 rokov zomrel predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj, dlhoročný poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici a poslanec Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman. O jeho úmrtí informovala senická radnica.

Mestským poslancom bol od roku 2014, v rokoch 2018 – 2022 bol podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja. V roku 2018 sa uchádzal o post primátora Senice. Vo voľbách v rokoch 2020 a 2023 neúspešne kandidoval do Národnej rady SR za SaS.

Pavol Kalman vyštudoval aplikovanú kybernetiku, robotiku a riadiace systémy na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil v technických a manažérskych pozíciách, no výrazne sa zapísal najmä svojou prácou pre mestskú a krajskú samosprávu. V minulosti ako aktivista bojoval proti predaju akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti z majetku mesta Senica.

Mesto Senica si váži prácu a prínos Ing. Pavla Kalmana pre rozvoj mesta i celého regiónu. Jeho pracovné nasadenie, odbornosť a záujem o verejné veci zanechali trvalú stopu v komunálnej politike aj v živote mesta,“ uviedla senická radnica.

Firmy a inštitúcie: SaS Sloboda a SolidaritaTTSK Trnavský samosprávny kraj (VÚC)
Okruhy tém: Úmrtie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk