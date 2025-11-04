Česká cirkev smúti za výraznou osobnosťou. Zomrel kardinál Dominik Duka

Vo veku 82 rokov zomrel v utorok nadránom kardinál a emeritný pražský arcibiskup Dominik Duka. Ako referuje web TV Nova, informovalo o tom pražské arcibiskupstvo, ktoré zároveň oznámilo, že svätá omša na jeho počesť sa uskutoční v sobotu 15. novembra v katedrále sv. Víta.
Ľudia sa budú môcť rozlúčiť so zosnulým v kostole Všetkých svätých budúci štvrtok a piatok od 12:00 do 18:00. Pohrebná svätá omša sa potom bude konať v sobotu 15. novembra od 11:00. Duka bude pochovaný v hrobke arcibiskupov v katedrále sv. Víta.
Dominik Duka, vlastným menom Jaroslav Václav Duka, sa narodil 26. apríla 1943 v Hradci Králové. Koncom 60. rokov vstúpil tajne do dominikánskeho rádu, kde prijal meno Dominik, a niekoľko rokov pôsobil v duchovnej správe pražskej arcidiecézy. V roku 1975 mu štátny aparát odobral súhlas na výkon duchovenskej činnosti. V roku 1981 bol odsúdený za marenie štátneho dozoru nad cirkvami, za čo bol na 15 mesiacov uväznený.
Po roku 1990 už pôsobil oficiálne ako provinciál dominikánskeho rádu. V júni 1998 bol pápežom Jánom Pavlom II. menovaný 24. sídelným královohradeckým biskupom. V roku 2010 sa stal nástupcom kardinála Miloslava Vlka vo funkcii pražského arcibiskupa.
Duka bol v sobotu znovu prevezený do Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe, z ktorej ho dva dni predtým prepustili po zhruba mesačnej hospitalizácii. V nemocnici na začiatku októbra podstúpil akútnu operáciu.
Kardinál v minulých dňoch na Facebooku uviedol, že v niektorých chvíľach bol blízko smrti, a poďakoval ľuďom za podporu modlitbami. Arcibiskupstvo zase poďakovalo nemocnici za vynikajúcu starostlivosť.