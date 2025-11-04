Počas zápasu skolaboval a neskôr zomrel tréner. Hráči niekoľko minút pokračovali v hre, ich reakcie lámu srdcia - VIDEO

Európsky futbal zostal v nepríjemnom šoku, keď sa dozvedel o smrti bosniackeho trénera počas futbalového zápasu počas zápasu srbskej najvyššej súťaže.
Štyridsaťštyriročný Mladen Žižovič skolaboval počas duelu Mladosti s jeho tímom Radnički 1923, keď jeho zverenci viedli už 2:0. K incidentu došlo v 22. minúte.
Lekári mu okamžite poskytli pomoc a odviezli ho do nemocnice, ale nepodarilo sa im zachrániť mu život. Stretnutie bolo vtedy prerušené, no pokračovalo sa v hre. Po oznámení smutnej správy sa súboj nedohral a ukončil.
Hráči a realizačné tímy oboch mužstiev sa na ihrisku rozplakali. Televízne kamery zachytili ich smútok a neveriace pohľady z tragédie, ktorú nikto nečakal.
Žižovič, bývalý reprezentant Bosny a Hercegoviny, bol vymenovaný len 23. októbra a zápas s Mladostou bol len jeho tretím zápasom na lavičke. Zanechal po sebe tri deti.
Obrovská strata
Srbský futbalový zväz vo svojom vyhlásení uviedol: „S hlbokým smútkom a nevierou sme prijali správu o náhlej smrti trénera FK Radnički 1923 Mladena Žižoviča, ktorý zomrel počas zápasu s Mladostou v Lučani. Jeho predčasný odchod predstavuje obrovskú stratu pre celú futbalovú komunitu. Srbský futbalový zväz vyjadruje svoju najhlbšiu sústrasť jeho rodine, členom FK Radnički 1923, ako aj všetkým priateľom a obdivovateľom jeho charakteru a práce. Odpočívaj v pokoji, Mladen. Tvoja láska k futbalu a odkaz, ktorý si po sebe zanechal, zostanú s nami navždy.“
Pridali sa aj giganty tamojšieho futbalu, a síce Partizan a Crvena Zvezda Belehrad. Vyjadrili úprimné kondolencie rodine, priateľom a klubu.
Futbal nie je dôležitý
„Je veľmi ťažké zažiť niečo také na štadióne, keď ste toho všetkého súčasťou. Futbalovému klubu Radnički vyjadrujem sústrasť, je to veľmi ťažká situácia. To, čo som videl, bolo len zastonanie, spadol na atletickej dráhe. Prišla sanitka, odviezli ho, pokúsili sa o resuscitáciu, ale, bohužiaľ, sa im to nepodarilo. Bol to úžasný človek, dobrý tréner, dosahoval skvelé výsledky. Veľká tragédia,“ povedal prvý muž Mladosti Neško Milovanovič.
Tréner domácich Nenad Lalatovič priblížil, že počul, ako niečo spadlo a prasklo. „Pribehli sme, bojoval o život, vydával nejaké zvláštne zvuky, predtým mal problémy so srdcom, ako som počul. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine. Videli sme, že zápas pokračoval, len som sa pýtal, či je v poriadku, nezaujíma ma, či sa bude hrať dnes, zajtra, o dva mesiace – stratili sme človeka, prišiel o život. Ľudia, najdôležitejšie je zdravie, len sa nervujeme a stresujeme, chráňme sa. Životy sú dôležitejšie, je*em ti ten futbal.“
K tragédii sa vyjadril aj klub, kde Zizovič pôsobobil. „S hlbokým smútkom oznamujeme verejnosti, fanúšikom a športovým priateľom, že náš šéf odborného štábu, Mladen Žižovič, zomrel počas zápasu medzi Mladostou. Náš klub stratil nielen veľkého odborníka, ale predovšetkým dobrého človeka, priateľa a športového funkcionára, ktorý svojimi znalosťami, energiou a šľachetnosťou zanechal hlbokú stopu v srdciach všetkých, ktorí ho poznali. Futbalový klub Radnički 1923 vyjadruje najúprimnejšie sústrasť jeho rodine, priateľom a všetkým, ktorí s ním zdieľali lásku k futbalu. Odpočívaj v pokoji, Mladen,“ stojí vo vyjadrení Radnički 1923.