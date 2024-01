ZMOS a SK8 si na spoločnom stretnutí zadefinovali kľúčové témy, podľa nich situácia s bežnými výdavkami nie je priaznivá (video)

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združenie samosprávnych krajov SK8 si na spoločnom stretnutí zadefinovali kľúčové témy, ktoré ich spájajú a ktoré by počas tohto roka chceli riešiť.

Spoločná tlačová beseda

Na spoločnej tlačovej besede to skonštatoval predseda ZMOS Jozef Božik. Za základ označil finančné prostriedky, podotkol, že mestám a obciam chýba pol miliardy eur. Situácia s bežnými výdavkami podľa neho nie je priaznivá a mestá i obce majú v úmysle akcentovať túto tému.

Božik dodal, že so združením SK8 plánujú spoločný dokument, ktorý by zadefinoval východiská modernizácie samosprávy. Daný dokument by mal byť podkladom i pre spoluprácu s vládou či parlamentom. Cieľom má byť decentralizácia a dekoncentrácia výkonu moci, ale aj zaistenie kvality služieb poskytovaných samosprávami pre občanom.

„Vzniká spoločný tím, na báze spolupráce oboch združení,“ uviedol Božik a vyslovil presvedčenie, že pripravovaný dokument bude „vodítkom“ pre politických predstaviteľov, a to bez ohľadu na to, či sú v koalícii alebo opozícii.

Otázka bezpečnosti

Poukázal aj na otázku bezpečnosti, a to v kontexte toho, že samosprávy sú zriaďovateľmi základných a stredných škôl. Predstavitelia samospráv si podľa neho uvedomujú dôležitosť bezpečnosti na školách pre rozvoj spoločnosti.

ZMOS a SK8 chcú tiež v spolupráci s komisárom pre deti v najbližších týždňoch pripraviť i vlastné zadania na elimináciu šikany a problémov s duševným zdravím. Dohoda padla i na tom, aby sa naďalej akcentovala téma posunu finančných prostriedkov z Európskej únie čoraz väčšmi z centrálnej úrovne riadenia do regiónov.

„Zatiaľ sa pri strategických partnerstvách ukazuje, že spolupráca je veľmi dobrá, a je to cesta, po ktorej chceme kráčať aj v roku 2024,“ zhodnotil.

Päť oblastí

Predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič doplnil, že si zadefinovali päť oblastí. Za dôležité považuje, že nastavili podmienky budúcej spolupráce a spoločne budú riešiť témy týkajúce sa samospráv či už priamo na ich území alebo pri komunikácii s vládou.

Dodal, že sa zhodli na vytvorení expertnej skupiny, ktorá bude pracovať na dokumente o modernizácii samosprávy, spolupracovať chcú na ňom aj s akademickým sektorom, ale tiež viacerými ministerstvami, pričom spomenul rezort investícií, školstva aj vnútra.

Očakáva, že ďalšie stretnutie k danej téme, aj s predstavením expertného tímu, by sa malo konať do konca marca.

Bežné financovanie a eurofondy

Viskupič rovnako kvituje i dohodu na spolupráci v oblasti školstva a plánovaný boj proti šikane i zaisťovanie bezpečnosti. Témou podľa Viskupiča bola i spolupráca s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, pričom témou boli okrem bežného financovania aj eurofondy.

Viskupič zdôraznil, že v tomto roku plánujú vyvinúť úsilie na to, aby sa eurofondy dostali čo najbližšie k samosprávam.

Jaroslav Baška (podpredseda SK8 a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja) označil spoluprácu medzi krajmi a mestami a obcami za užitočnú i pre vyjednávanie s vládou. Dodal, že úplne odmietajú bielu knihu, ktorá vznikla za čias úradníckej vlády Ľudovíta Ódora.

Strategické partnerstvo

Podľa neho nie je moderná samospráva len o optimalizácii počtu obcí či samosprávnych krajov, vníma skôr potrebu zvýšenia kompetencií samospráv. I preto víta strategické partnerstvo a predpokladá čo najskoršiu prípravu spoločného materiálu týkajúceho sa modernizácie samospráv.

„Čiže bielu knihu, ktorú pripravovala predchádzajúca poverená vláda na čele s pánom Ódorom, plne odmietame, a ja verím, že ten materiál, ktorý pripravíme počas tohto roka, bude naozaj východiskovým materiálom na rokovanie s vládou SR,“ uviedol.

Poznamenal, že plánujú apelovať na to, aby boli samosprávam odpustené investičné pôžičky, ktoré boli krajom poskytnuté z ministerstva financií. Predpokladá, že to bude jedna z požiadaviek na vládu.