Župani združenia SK8 sa chcú stretnúť a pravidelne diskutovať s ministrami a predsedom vlády

Župani združenia Samosprávne kraje Slovenska SK8 sa chcú stretnúť s ministrami a predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD). Adresovali im list, v ktorom žiadajú o osobné stretnutie, na ktorom chcú diskutovať o víziách na najbližšie volebné obdobie.

Spolupráca s vládou

Združenie o tom informovalo s tým, že jednou z kľúčových výziev nasledujúcich rokov bude zlepšenie a stabilizácia stavu verejných financií. Župani sú presvedčení, že dialóg vlády a samosprávnych krajov je predpokladom dlhodobo udržateľných konsolidačných riešení. Aktuálne združenie SK8 absolvovalo úvodné stretnutia s ministrom školstva a s ministerkou zdravotníctva.

Župani sa zhodli, že dlhodobým problémom je odkladaná kompetenčná a fiškálna decentralizácia územnej samosprávy, ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu obyvateľov Slovenska, ako aj zabezpečenie všestranného rozvoja územia. Predseda SK8 Jozef Viskupič potvrdil trvalý záujem na konštruktívnej spolupráci s vládou.

Pravidelné stretnutia

„Vnímame, že prostredníctvom pravidelných stretnutí vieme predchádzať neželaným výsledkom, ktoré by mohli viesť v neprospech obyvateľov v regiónoch. Príkladom absentujúceho dialógu sú legislatívne návrhy na úpravu kompetencií, či zásahy do rozpočtov samosprávy bez akejkoľvek predchádzajúcej diskusie,“ vyhlásil Viskupič s tým, že ak je spoločným záujmom zvyšovať kvalitu života obyvateľov, a zároveň zabezpečovať rozsah služieb čo najlepšie, mal by sa viesť odborný a konštruktívny dialóg s využitím skúseností z praxe, ktorými župani disponujú.

Viskupič doplnil, že inšpiráciou by mohla byť Česká republika, kde sú pracovné stretnutie vlády a združenia krajov dlhoročnou praxou. Združenie očakáva, že vláda bude držať sľub z programového vyhlásenia, kde vláda deklaruje, že bude k regionálnemu rozvoju a modernizácií samospráv pristupovať na základe dvoch princípov. Prvým je, že vláda nebude robiť rozhodnutie bez diskusie a žiadne kompetencie bez peňazí. Vláda súčasne prisľúbila, že do legislatívneho procesu zavedie Doložku zlučiteľnosti s Európskou chartou miestnej samosprávy.