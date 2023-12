Reforma verejnej správy bude výsledkom dohôd so samosprávami, oznámil Šutaj Eštok po stretnutí so zástupcami ZMOS (foto)

Na nastavenie partnerskej spolupráce medzi rezortom vnútra a samosprávami pri modernizácii a integrácii verejnej správy bolo zamerané stretnutie ministra vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Ako ďalej informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR, na stretnutí sa minister spolu so štátnym tajomníkom Patrikom Krauspem a predstaviteľmi ZMOS venovali napríklad aj projektu centier zdieľaných služieb v mestách a obciach, ale aj posilňovaniu bezpečnosti v mestách a obciach.

Reforma verejnej správy

„Reforma verejnej správy, ku ktorej sa súčasná vláda zaviazala v programovom vyhlásení, bude výsledkom dohôd so zástupcami samosprávy a nie rozhodnutí od tzv. zeleného stola,“ podotkol šéf rezortu vnútra Šutaj Eštok. Stotožnil sa s návrhom predsedu ZMOS Jozefa Božika, aby predstavitelia ZMOS boli súčasťou pracovných skupín, a prijal i Božikou ponuku zúčastňovať sa na stretnutia Rady ZMOS.

Šutaj Eštok tiež avizoval zámer vládneho kabinetu pasportizovať nehnuteľný štátny majetok a upraviť ťažkopádne postupy pre presúvaní či predaji nevyužívaného štátneho majetku samosprávam.

„So zástupcami ZMOS sa zhodli na predstave budovať policajné pracoviská, súčasťou ktorých by mohli byť napríklad aj služobné byty pre policajtov či hasičov. Zámerom vlády je vykonať potrebné zmeny v legislatíve verejného obstarávania, ktorá, najmä pri použití európskych prostriedkov, v súčasnosti viac odrádza ako motivuje k zveľaďovaniu komunitného života,“ uviedlo ministerstvo.

Potreba auditu služieb

Tajomník Krauspe v rámci stretnutia poukázal na potrebu auditu služieb poskytovaných verejnou správou, aby sa skrátil čas riešenia životných situácií obyvateľstva. Informoval aj o projekte centier zdieľaných služieb v mestách a obciach, na ktorý by mali smerovať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti.

„Ministerstvo vnútra v dohľadnom čase zverejní výzvu na čerpanie prostriedkov pre budovanie centier. Filozofiou je, aby tieto centrá poskytovali služby matrík, právneho poradenstva či ekonomické služby pre samosprávy s malým počtom obyvateľom, ktoré tieto činnosti nedokážu financovať,“ priblížil rezort.

Posilnenie bezpečnosti

Projekt by mal podľa ministerstva pokračovať aj po skončení plánu obnovy.

„V súčasnosti je na Slovensku tisíc obcí ktoré majú 500 a menej obyvateľov. Ako povedali zástupcovia ZMOS, Európa a najmä krajiny V4, totiž odstupujú od modelu spájania malých obcí do jednotných samosprávnych celkov, keďže to so sebou prináša zánik miestnej samosprávy a tým aj komunitného života,“ vysvetlilo ministerstvo s tým, že Slovensko chce nasledovať daný trend a skrze centier zdieľaných činností chce zaistiť malým obciam a mestám samosprávne činnosti.

Jednou z tém stretnutia bolo i posilňovanie bezpečnosti v mestách a obciach.

„Napríklad pri rozširovaní inštitútu objektívnej zodpovednosti v cestnej premávke, kde by potrebné plnohodnotné právomoci získala obecná polícia, a to vrátane odvolacieho konania,“ uviedlo MV SR. Doplnilo, že samosprávy sú ochotné zainvestovať do potrebnej komunikačnej infraštruktúry.