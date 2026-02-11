Slovenským dvojiciam sánkarov sa na ZOH 2026 nedarilo a skončili mimo Top 10

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Svoje olympijské vystúpenie už majú za sebou slovenské dvojice sánkarov medzi ženami aj mužmi. Ani jednej sa nevydaril prienik do Top 10.
Medzi ženami pár Viktória Praxová a Desana Špitzová v oboch jazdách zaznamenali najhorší čas spomedzi všetkých jedenástich dvojíc. V súčte za najlepšími zaostali o približne päť sekúnd.
Cíti hrdosť! Sánkar Ninis zamával olympijskej kariére 19. miestom na ZOH 2026. Nikdy predtým nebol vyššie - FOTO
Na zlaté Talianky Andreu Vötterovú s Marion Oberhoferovou stratili 5,229 sekundy. Striebro si vyjazdili Rakúčanky Selina Egleová s Larou Michaelou Kippovou, bronz putuje do Lotyšska zásluhou dua Marta Robeznieceová, Kitija Bogdanovová.
Bruno Mick a Christián Bosman medzi mužmi boli po prvej jazde na 13. pozícii a v druhej sa posunuli na dvanástu priečku pred Poliakov. V súčte dosiahli najlepší čas domáci Taliani Emanuel Rider, Simon Kainzwaldner a Slováci za nimi zaostali o 1,039 sekundy. Striebro získali Rakúčania Thomas Steu s Wolfganfom Kindlom a bronz Nemci Tobias Wendl s Tobiasom Arltom.
V ľadovom koryte v Cortine d’Amepzzo budú v akcii ešte bobistky Lucia Mokrášová a Viktória Čerňanská.