Slovenským dvojiciam sánkarov sa na ZOH 2026 nedarilo a skončili mimo Top 10

Zlato získali domáce dvojice.
Viktória Praxová a Desana Špitzová
Slovenky Viktória Praxová a Desana Špitzová v ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo počas tréningu pred svojou súťažou na ZOH 2026. Foto: SITA/AP
Svoje olympijské vystúpenie už majú za sebou slovenské dvojice sánkarov medzi ženami aj mužmi. Ani jednej sa nevydaril prienik do Top 10.

Medzi ženami pár Viktória Praxová a Desana Špitzová v oboch jazdách zaznamenali najhorší čas spomedzi všetkých jedenástich dvojíc. V súčte za najlepšími zaostali o približne päť sekúnd.

Na zlaté Talianky Andreu Vötterovú s Marion Oberhoferovou stratili 5,229 sekundy. Striebro si vyjazdili Rakúčanky Selina Egleová s Larou Michaelou Kippovou, bronz putuje do Lotyšska zásluhou dua Marta Robeznieceová, Kitija Bogdanovová.

Bruno Mick a Christián Bosman medzi mužmi boli po prvej jazde na 13. pozícii a v druhej sa posunuli na dvanástu priečku pred Poliakov. V súčte dosiahli najlepší čas domáci Taliani Emanuel Rider, Simon Kainzwaldner a Slováci za nimi zaostali o 1,039 sekundy. Striebro získali Rakúčania Thomas Steu s Wolfganfom Kindlom a bronz Nemci Tobias Wendl s Tobiasom Arltom.

V ľadovom koryte v Cortine d’Amepzzo budú v akcii ešte bobistky Lucia Mokrášová a Viktória Čerňanská.

