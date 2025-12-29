Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre najnovšiu novelu Trestného zákona obráti na Ústavný súd SR. Ako avizoval v príspevku na sociálnej sieti, v prípade novely, ktorá nadobudla účinnosť v sobotu 27. decembra, využije svoje ústavné oprávnenie. Na Ústavný súd SR sa obráti s návrhom na začatie konania o súlade právnych predpisov.
Žilinka nedávno apeloval na prezidenta Petra Pellegriniho, aby novelu Trestného zákona vrátil do parlamentu, označil ju za škodlivú. Hlava štátu ale najnovšiu novelu Trestného zákona, ktorú poslanci schválili v prvej polovici decembra, podpísala.
Žilinka reaguje na Pellegriniho podpis novely Trestného zákona, mrzí ho nevypočutie hlasu prokuratúry
Novelizácia okrem iného zavádza princíp „trikrát a dosť“ pri drobných krádežiach, ale tiež obmedzuje využívanie výpovedí kajúcnikov v trestných konaniach. Zaviedla tiež nové trestné činy, a to popieranie povojnového usporiadania aj ovplyvňovanie volieb prostredníctvom podpory zo zahraničia.