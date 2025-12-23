Poradca prezidenta pre národnostné menšiny Forró odstúpil, nesúhlasí s podpisom novely trestného zákona

„Pre mňa je verejná služba prijateľná len vtedy, ak je za všetkých okolností v súlade s mojimi zásadami,“ povedal Forró.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Zľava: Prezident Peter Pellegrini a jeho poradca pre národnostné menšiny Krisztián Forró. Foto: archívne, SITA/Milan Illík.
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Poradca prezidenta Petra Pelelgriniho pre národnostné menšiny Krisztián Forró odstúpil v reakcii na podpísanie novely Trestného zákona. Informoval o tom Denník N.

Pre mňa je verejná služba prijateľná len vtedy, ak je za všetkých okolností v súlade s mojimi zásadami: právna istota, úcta a dôstojnosť našej komunity,“ povedal Forró pre maďarskojazyčný Napunk.

Novela mimo iného zahŕňa problematiku takzvaných Benešových dekrétov, ktoré sú citlivé pre maďarskú menšinu. Podľa prezidenta zákazom popierania povojnového usporiadania nemôže byť dotknuté právo brániť sa súdnou cestou voči konfiškácii majetku.

„Ale odmietam, aby niekto cielene na tribúnach podnecoval nejakú občiansku nespokojnosť len tým, že bude spochybňovať historické udalosti,“ vyhlásil Pellegrini v rámci odôvodnenia podpisu novely.

Viac k osobe: Krisztián ForróPeter Pellegrini
Okruhy tém: Národnostné menšiny Prezident Slovenskej republiky Trestný zákon

