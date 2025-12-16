Žilinka žiada Pellegriniho nepodpísať novelu Trestného zákona, opätovne poukázal na jej škodlivosť

Prezident Peter Pellegrini by mal podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku vrátiť schválenú novelu Trestného zákona do parlamentu. Žilinka to uviedol na sociálnej sieti. Opätovne poukázal na škodlivosť novely a pokladá za naliehavé, aby prezident novelu Trestného zákona vrátil do Národnej rady SR.
Progresívci vyzývajú Pellegriniho, aby vrátil do parlamentu schválenú novelu Trestného zákona
Generálny prokurátor sa 11. decembra vyjadril, že považuje doplňujúci návrh k novele Trestného zákona, ktorý obsahuje ustanovenie o použiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcich osôb za vecne nenáležitý a škodlivý. Reagoval tak na pozmeňujúci a doplňujúci návrh koaličných poslancov Richarda Glücka, Zuzany Plevíkovej a Richarda Eliáša k novele Trestného zákona.
Ten totiž okrem iného novelizuje aj Trestný poriadok a zavádza kategorické dôkazné pravidlo o nepoužiteľnosti výpovede spolupracujúcej osoby, ktorá v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo alebo neuviedla vo svojej výpovedi všetky podstatné skutočnosti „Zvlášť negatívne vnímam okolnosť, že pozmeňujúci návrh, ktorý má zásadný charakter, je predkladaný v rámci skráteného legislatívneho konania, bez predchádzajúcej odbornej diskusie a posúdenia možných dôsledkov takej legislatívnej zmeny,“ vyhlásil Žilinka, ktorý opakovane kritizoval aj zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov.