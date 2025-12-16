Žilinka žiada Pellegriniho nepodpísať novelu Trestného zákona, opätovne poukázal na jej škodlivosť

Maroš Žilinka reagoval na pozmeňujúci a doplňujúci návrh koaličných poslancov Richarda Glücka, Zuzany Plevíkovej a Richarda Eliáša k novele Trestného zákona.
Maroš Žilinka
Generálny prokurátor Maroš Žilinka. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.
Prezident Peter Pellegrini by mal podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku vrátiť schválenú novelu Trestného zákona do parlamentu. Žilinka to uviedol na sociálnej sieti. Opätovne poukázal na škodlivosť novely a pokladá za naliehavé, aby prezident novelu Trestného zákona vrátil do Národnej rady SR.

Generálny prokurátor sa 11. decembra vyjadril, že považuje doplňujúci návrh k novele Trestného zákona, ktorý obsahuje ustanovenie o použiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcich osôb za vecne nenáležitý a škodlivý. Reagoval tak na pozmeňujúci a doplňujúci návrh koaličných poslancov Richarda Glücka, Zuzany Plevíkovej a Richarda Eliáša k novele Trestného zákona.

Ten totiž okrem iného novelizuje aj Trestný poriadok a zavádza kategorické dôkazné pravidlo o nepoužiteľnosti výpovede spolupracujúcej osoby, ktorá v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo alebo neuviedla vo svojej výpovedi všetky podstatné skutočnosti „Zvlášť negatívne vnímam okolnosť, že pozmeňujúci návrh, ktorý má zásadný charakter, je predkladaný v rámci skráteného legislatívneho konania, bez predchádzajúcej odbornej diskusie a posúdenia možných dôsledkov takej legislatívnej zmeny,“ vyhlásil Žilinka, ktorý opakovane kritizoval aj zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov.

