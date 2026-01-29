Trump: Putin povedal, že týždeň nezaútočí na ukrajinské mestá

Rusko Trumpove vyhlásenia nepotvrdilo.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina, aby počas chladného obdobia neútočil na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Referuje o tom web yle.fi.

Podľa Trumpa s tým Putin súhlasil a sľúbil, že týždeň nebude vykonávať útoky. „Osobne som požiadal prezidenta Putina, aby týždeň nestrieľal na Kyjev a rôzne mestá, a on s tým súhlasil,“ povedal Trump na zasadnutí kabinetu v Bielom dome.

Rusko Trumpove vyhlásenia nepotvrdilo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však poďakoval Trumpovi a uviedol, že delegácie strán o tejto otázke diskutovali počas trojstranných rozhovorov v Abú Zabí.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Donald TrumpVladimir PutinVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk