Trump: Putin povedal, že týždeň nezaútočí na ukrajinské mestá

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina, aby počas chladného obdobia neútočil na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Referuje o tom web yle.fi.
Podľa Trumpa s tým Putin súhlasil a sľúbil, že týždeň nebude vykonávať útoky. „Osobne som požiadal prezidenta Putina, aby týždeň nestrieľal na Kyjev a rôzne mestá, a on s tým súhlasil,“ povedal Trump na zasadnutí kabinetu v Bielom dome.
Zelenskyj má prísť do Moskvy, ak chce priame rokovania s Putinom, uviedlo Rusko
Rusko Trumpove vyhlásenia nepotvrdilo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však poďakoval Trumpovi a uviedol, že delegácie strán o tejto otázke diskutovali počas trojstranných rozhovorov v Abú Zabí.