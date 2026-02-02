Moskva v januári zrýchlila postup, dobyla takmer dvakrát viac ukrajinského územia než v decembri

Ruské jednotky počas januára zrýchlili postup na Ukrajine a obsadili takmer dvojnásobne väčšie územie než v predchádzajúcom mesiaci, vyplýva z analýzy agentúry AFP, ktorá vychádza z údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).
Ruská armáda postupuje na fronte napriek tomu, že na Ukrajine momentálne panujú najnižšie zimné teploty od začiatku vojny, čo zvyčajne komplikuje pozemné operácie.
Dvojnásobok územia
Podľa analýzy ISW Rusko v januári získalo 481 štvorcových kilometrov oproti 244 štvorcovým kilometrom, ktoré dobylo v decembri 2025. Ide o jeden z najväčších zimných postupov od začiatku ruskej invázie pred štyrmi rokmi. Údaje zahŕňajú územia, ktoré Kyjev aj analytici považujú za okupované, ako aj oblasti, ktoré si nárokuje Moskva.
Ukrajinci sú čoraz skeptickejší, že sa vojna rýchlo skončí, ale sú odhodlaní pokračovať v boji za nezávislosť
Rusko v súčasnosti kontroluje približne 83 percent priemyselnej Doneckej oblasti, ktorá je strategickým ťažobným regiónom bohatým na nerastné suroviny. Podľa AFP sa však postup v tejto oblasti v januári spomalil a pri súčasnom tempe by Moskve trvalo ďalších 18 mesiacov, kým by ju celú ovládla. Stiahnutie ukrajinskej armády a odovzdanie celého jej územia Moskve je kľúčovou podmienkou Kremľa na ukončenie vojny, ktorú však Kyjev zásadne odmieta.
Útoky na energetiku
Popri postupe na východe a juhu Rusko pokračovalo v masívnych útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, čo priviedlo Kyjev takmer na pokraj humanitárnej krízy. Milióny ľudí zostali desiatky dní bez elektriny a tepla, pričom vonkajšie teploty dosahovali až mínus 20 stupňov Celzia.
Kyjev dočasne zastavil prevádzku metra pre výpadky elektriny po ruských útokoch
Celkovo Rusko kontroluje 19,5 percenta ukrajinského územia, uvádza analýza AFP. Približne tretina z neho vrátane Krymu, ktorý Moskva anektovala v roku 2014, bola pod ruskou kontrolou alebo pod kontrolou pro-moskovských separatistov už pred začiatkom plnoformátovej vojny vo februári 2022.