Zelenskyj o dianí v Rusku diskutoval so svetovými lídrami, situáciu vidia rovnako a vedia ako reagovať

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj diskutoval o víkendových udalostiach v Rusku s niekoľkým svetovými lídrami.

Agresia sa vracia do prístavu

O vzbure wagnerovcov, žoldnierskej skupiny Jevgenija Prigožina, v nedeľu hovoril s americkými prezidentom Joeom Bidenom, kanadským premiérom Justinom Trudeauom a poľským prezidentom Andrzejom Dudom.

Informuje o tom spravodajský portál CNN. „Vymenili sme si názory na to, čo sa deje v Rusku. Vidíme situáciu rovnakým spôsobom a vieme, ako na to reagovať. Ruská agresia sa postupne vracia do svojho domovského prístavu,“ vyjadril sa Zelenskyj.

Ruské úrady sú slabé

Svoj rozhovor s americkým prezidentom v skoršom príspevku na platforme Telegram opísal ako „pozitívny a inšpirujúci“, pričom povedal, že sa zhovárali aj o situácii na fronte a ďalšom posilnení ukrajinských síl.

Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov zase o Rusku a ukrajinskej protiofenzíve hovoril s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom.

„Súhlasíme s tým, že ruské úrady sú slabé a že stiahnutie ruských jednotiek z Ukrajiny je pre Kremeľ tou najlepšou voľbou. Rusku by lepšie poslúžilo riešenie jeho vlastných problémov,“ uviedol minister na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.