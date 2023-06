Prigožin podľa Kasianova z Bieloruska odíde do džungle, Putin mu nemôže odpustiť

Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin podľa bývalého ruského premiéra Michaila Kasianova nezostane v Bielorusku. „Myslím si, že najprv pôjde do Bieloruska, ale predpokladám, že z Bieloruska odíde do Afriky a bude niekde v džungli,“ povedal Kasianov pre BBC. „Putin mu to nemôže odpustiť,“ dodal.

Šéf wagnerovcov podľa Kasianova zničil Putinovu stabilitu a nad životom Prigožina preto bude visieť veľký otáznik. Pre Putina je podľa ruského expremiéra vzbura Wagnerovej skupiny „začiatkom konca … je teraz vo veľkých ťažkostiach“.

Michail Kasianov bol predsedom ruskej vlády v rokoch 2000 až 2004, keď už bol Putin prezidentom. Po tom, ako ho z postu premiéra Putin odvolal, sa Kasianov stal jedným z popredných kritikov ruského prezidenta.