Bývalý šéf CIA radí Prigožinovi, aby bol veľmi opatrný okolo otvorených okien

Bývalý riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služba (CIA) varoval šéfa ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny, že po neúspešnej vzbure by mal byť „veľmi opatrný okolo otvorených okien“.

David Petraeus zjavne odkazoval na záhadné úmrtia ruských prominentov, ktoré zahŕňajú aj pády z okien, odkedy sa začala ruská vojna na Ukrajine.

Exil v Bielorusku

V rámci dohody o stiahnutí wagnerovcov smerujúcich na Moskvu Jevgenij Prigožin súhlasil, že odíde do exilu v Bielorusku. Tamojší líder Alexander Lukašenko je neochvejný spojenec ruského vodcu Vladimira Putina.

„Prigožin si udržal život, ale stratil jeho Wagnerovu skupinu. A mal by byť veľmi opatrný okolo otvorených okien v jeho novom prostredí v Bielorusku, kam ide,“ povedal Petraeus v relácii State of the Union televízie CNN.

Putinova slabosť

Agentúra AP pripomína, že medzi osobami, ktoré zomreli za nejasných okolností, je napríklad predseda rady najväčšej súkromnej ropnej spoločnosti v Rusku, ktorá kritizovala ruskú vojenskú operáciu na Ukrajine. Minulý rok v septembri vypadol z okna nemocnice.

Kremeľ metodicky zasahuje proti kritikom vojny, takže rýchle omilostenie Prigožina naznačuje Putinovu slabosť. Mnohí z tých, ktorí sa postavili Putinovi alebo ho zradili, však zomreli o mesiace či roky neskôr, niektorí dokonca po odchode z Ruska.

Prigožin ostro kritizoval postupy ruskej armády vo vojne a vojenské velenie a v piatok dokonca označil Putinovo odôvodnenie invázie na Ukrajinu za lož. Obvinil pritom armádu, že zavádzala Putina a spoločnosť falošnými tvrdeniami, že Ukrajina a NATO plánovali útok na Rusko.

Konflikt medzi Prigožinom a ruským vedením vyvrcholil v sobotu vzburou wagnerovcov, keď žoldnieri obsadili niekoľko miest a postupovali na Moskvu. Ukončila ju zmienená dohoda sprostredkovaná Lukašenkom.