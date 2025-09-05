Zelenskyj hovorí o tisíckach západných vojakov na Ukrajine. Putin sa vyhráža, že ich zlikviduje

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že na Ukrajinu by mohli byť nasadené „tisíce“ západných vojakov ako súčasť bezpečnostných záruk v prípade mierovej dohody.
„Určite to nebudú jednotky v jednociferných číslach, ale tisíce,“ povedal Zelenskyj počas piatkovej tlačovej konferencie s predsedom Európskej rady Antóniom Costom v západoukrajinskom meste Užhorod.
Podľa Macrona ide o prvý vážny krok
Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil plán nasadenia vojakov za „prvý vážny konkrétny krok“ po dlhom čase.
Medzitým sa v tzv. koalícii ochotných objavujú rozdiely ohľadom rozsahu a povahy zapojenia jednotlivých krajín. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval na zvýšený tlak, no zároveň zostáva opatrný ohľadom rozsahu účasti.
Varovanie Putina
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok varoval, že akékoľvek západné vojská nasadené na Ukrajine budú považované za „legitímny“ cieľ pre ruskú armádu. Toto vyhlásenie prišlo deň po tom, čo spojenci Ukrajiny oznámili plán nasadiť pozemné, námorné a letecké jednotky.
Dvadsaťšesť krajín sa formálne zaviazalo nasadiť tzv. silu uistenia na územie Ukrajiny
Putin zdôraznil, že nasadenie takýchto síl neprispieva k dlhodobému mieru a označil blízke vojenské väzby Ukrajiny so Západom za jednu z hlavných príčin konfliktu.
„Ak sa dosiahnu dohody vedúce k trvalému mieru, nevidím dôvod pre prítomnosť týchto vojsk na území Ukrajiny,“ povedal Putin.
Rusko nemá právo veta
Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mark Rutte však vyhlásil, že Rusko nemá právo veta pri rozhodnutí západných krajín nasadiť vojská na Ukrajine.
„Prečo by nás malo zaujímať, čo si Rusko myslí o vojskách na Ukrajine? Ukrajina je suverénna krajina. Nie je to ich rozhodnutie. Rusko s tým nemá nič spoločné,“ povedal Rutte.
Konflikt na Ukrajine, ktorý trvá už viac ako tri a pol roka, si vyžiadal desaťtisíce obetí a prinútil milióny ľudí opustiť svoje domovy, pričom zničil veľkú časť východnej a južnej Ukrajiny v najkrvavejšom konflikte v Európe od druhej svetovej vojny.