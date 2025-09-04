Rutte: Prestaňme robiť z Putina príliš mocného, Rusko nemá právo rozhodovať o nasadení západných vojsk na Ukrajine

Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mark Rutte vo štvrtok vyhlásil, že Rusko nemá právo veta pri rozhodnutí západných krajín nasadiť vojská na Ukrajine ako súčasť bezpečnostných záruk v prípade prímeria.
„Prečo by nás malo zaujímať, čo si Rusko myslí o vojskách na Ukrajine? Ukrajina je suverénna krajina. Nie je to ich rozhodnutie. Rusko s tým nemá nič spoločné,“ povedal Rutte.
Šéf NATO očakáva, že v otázke európskej podpory bezpečnostných záruk pre Ukrajinu sa čoskoro vyjasní
Lídri tzv. koalície ochotných, ktorú vedú Francúzsko a Británia, majú vo štvrtok viesť rokovania o svojich konkrétnych príspevkoch k plánovaným bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu.
„Ak Ukrajina chce mať bezpečnostné sily na svojom území na podporu mierovej dohody, je to ich rozhodnutie. Nikto iný o tom nemôže rozhodovať,“ zdôraznil Rutte. „Myslím, že naozaj musíme prestať robiť z Putina príliš mocného,“ dodal s odkazom na ruského prezidenta Vladimira Putina.
Šéf NATO vyzval na pevné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu
Rusko naďalej odmieta akékoľvek nasadenie západných vojsk na Ukrajine ako súčasť možnej mierovej dohody. Západní diplomati uviedli, že skupina približne 30 krajín, ktorá diskutuje o možnej „záložnej sile“ pre Ukrajinu, už má konkrétne čísla vojakov, ktorých by jednotlivé krajiny mohli nasadiť.
Európske krajiny dúfajú, že jasný plán presvedčí amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby splnil svoj sľub poskytnúť vojenskú podporu. Trump sa snaží ukončiť vojnu, no Kremeľ brzdí snahy o zorganizovanie priamych rokovaní medzi Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.