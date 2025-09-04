Dvadsaťšesť krajín sa formálne zaviazalo nasadiť tzv. silu uistenia na územie Ukrajiny

Po summite Koalície ochotných francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že 26 krajín sa formálne zaviazalo nasadiť tzv. „silu uistenia“ na územie Ukrajiny, na mori alebo vo vzduchu. Macron po summite a následnej videokonferencii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zdôraznil, že „táto sila nemá za cieľ viesť vojnu proti Rusku“.
Dodal, že americká podpora európskych bezpečnostných záruk bude finalizovaná „v najbližších dňoch“, a že neexistujú žiadne pochybnosti o pripravenosti USA zúčastniť sa na tejto bezpečnostnej iniciatíve.
Rutte: Prestaňme robiť z Putina príliš mocného, Rusko nemá právo rozhodovať o nasadení západných vojsk na Ukrajine
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval európskym spojencom za súhlas s vyslaním vojakov na Ukrajinu po vojne a označil tento sľub za prvý „konkrétny krok“.
Macron tiež uviedol, že európske krajiny v spolupráci s USA uvalia nové sankcie na Rusko, ak Moskva bude naďalej odmietať mierovú dohodu.