Dvadsaťšesť krajín sa formálne zaviazalo nasadiť tzv. silu uistenia na územie Ukrajiny

Emmanuel Macron po summite zdôraznil, že táto sila nemá za cieľ viesť vojnu proti Rusku.
Samuel Dargaj
Samuel Dargaj
1 min. čítania
Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: SITA/AP
Francúzsko Iné správy Iné správy z lokality Francúzsko

Po summite Koalície ochotných francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že 26 krajín sa formálne zaviazalo nasadiť tzv. „silu uistenia“ na územie Ukrajiny, na mori alebo vo vzduchu. Macron po summite a následnej videokonferencii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zdôraznil, že „táto sila nemá za cieľ viesť vojnu proti Rusku“.

Dodal, že americká podpora európskych bezpečnostných záruk bude finalizovaná „v najbližších dňoch“, a že neexistujú žiadne pochybnosti o pripravenosti USA zúčastniť sa na tejto bezpečnostnej iniciatíve.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval európskym spojencom za súhlas s vyslaním vojakov na Ukrajinu po vojne a označil tento sľub za prvý „konkrétny krok“.

Macron tiež uviedol, že európske krajiny v spolupráci s USA uvalia nové sankcie na Rusko, ak Moskva bude naďalej odmietať mierovú dohodu.

Viac k osobe: Emmanuel MacronVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: bezpečnostné záruky Mierové rokovania Rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk