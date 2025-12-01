Zelenskyj chce prebrať „kľúčové otázky“ mierovej dohody priamo s Trumpom

Za najdôležitejšie označil otázky územnej celistvosti, bezpečnostných záruk a povojnovej obnovy Ukrajiny.
France Ukraine
Volodymyr Zelenskyj (vľavo) počas strenutia s Emmanuelom Macronom v Paríži 1. decembra 2025. Foto: AP Photo/Christophe Ena, Pool
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že očakáva diskusiu o „kľúčových otázkach“ so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, keďže snahy o urovnanie vojny s Ruskom vstúpili do rozhodujúcej fázy.

„Očakávame rozhovor s prezidentom Spojených štátov o kľúčových, veľmi náročných otázkach,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom po spoločných rokovaniach v Paríži, kde sa snažil o získanie silnejšej európskej podpory pre Kyjev.

Za najdôležitejšie označil otázky územnej celistvosti, bezpečnostných záruk a povojnovej obnovy Ukrajiny. „Územná otázka je najťažšia,“ dodal s tým, že bezpečnostné záruky sú „veľmi dôležité“ a že Európa musí byť súčasťou diskusie o povojnovej obnove.

Ukrajinský prezident upozornil, že Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnilo útoky dronmi a raketami, aby vyvíjalo „nielen psychologický, ale aj fyzický tlak na naše obyvateľstvo, jednoducho aby zlomilo Ukrajincov“. Zdôraznil, že je potrebné zabrániť tomu, aby Moskva vnímala výsledok mierových rokovaní ako odmenu za vojnu.

