Zelenskyj chce prebrať „kľúčové otázky“ mierovej dohody priamo s Trumpom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že očakáva diskusiu o „kľúčových otázkach“ so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, keďže snahy o urovnanie vojny s Ruskom vstúpili do rozhodujúcej fázy.
„Očakávame rozhovor s prezidentom Spojených štátov o kľúčových, veľmi náročných otázkach,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom po spoločných rokovaniach v Paríži, kde sa snažil o získanie silnejšej európskej podpory pre Kyjev.
Zelenskyj sa v Paríži snaží o získanie podpory v mierových rokovaniach
Za najdôležitejšie označil otázky územnej celistvosti, bezpečnostných záruk a povojnovej obnovy Ukrajiny. „Územná otázka je najťažšia,“ dodal s tým, že bezpečnostné záruky sú „veľmi dôležité“ a že Európa musí byť súčasťou diskusie o povojnovej obnove.
Mierové rokovania medzi USA a Kyjevom priniesli určitý pokrok, podľa Rubia je však potrebné vynaložiť ešte viac úsilia
Ukrajinský prezident upozornil, že Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnilo útoky dronmi a raketami, aby vyvíjalo „nielen psychologický, ale aj fyzický tlak na naše obyvateľstvo, jednoducho aby zlomilo Ukrajincov“. Zdôraznil, že je potrebné zabrániť tomu, aby Moskva vnímala výsledok mierových rokovaní ako odmenu za vojnu.