Zelenskyj sa v Paríži snaží o získanie podpory v mierových rokovaniach

Európske krajiny sa obávajú, že plán amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohol príliš ustupovať ruským požiadavkám.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: Archívne, SITA/Jana Birošová
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok v Paríži rokuje so svojim francúzskym partnerom Emmanuelom Macronom v čase, keď Washington presadzuje svoj plán ukončenia ruskej vojny na Ukrajine. Európske krajiny sa obávajú, že plán amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohol príliš ustupovať ruským požiadavkám.

Americkí a ukrajinskí vyjednávači v nedeľu rokovali na Floride. Obe strany označili rozhovory za „produktívne“. Trump v lietadle Air Force One vyhlásil, že „je veľká šanca, že sa môžeme dohodnúť“.

Stále je potrebné pracovať na niekoľkých zložitých otázkach,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach po pondelkovom telefonickom rozhovore s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom, ktorý má vrelé vzťahy s americkým aj ukrajinským prezidentom.

Mohol by to byť kľúčový týždeň pre diplomaciu. Včera sme počuli, že rozhovory v Amerike boli ťažké, ale produktívne,“ uviedla na stretnutí ministrov obrany Európskej únie šéfka zahraničnej politiky bloku Kaja Kallasová.

