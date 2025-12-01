Zelenskyj sa v Paríži snaží o získanie podpory v mierových rokovaniach

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok v Paríži rokuje so svojim francúzskym partnerom Emmanuelom Macronom v čase, keď Washington presadzuje svoj plán ukončenia ruskej vojny na Ukrajine. Európske krajiny sa obávajú, že plán amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohol príliš ustupovať ruským požiadavkám.
Americkí a ukrajinskí vyjednávači v nedeľu rokovali na Floride. Obe strany označili rozhovory za „produktívne“. Trump v lietadle Air Force One vyhlásil, že „je veľká šanca, že sa môžeme dohodnúť“.
Putin povedal, kedy Rusko ukončí svoju ofenzívu na Ukrajine
„Stále je potrebné pracovať na niekoľkých zložitých otázkach,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach po pondelkovom telefonickom rozhovore s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom, ktorý má vrelé vzťahy s americkým aj ukrajinským prezidentom.
„Mohol by to byť kľúčový týždeň pre diplomaciu. Včera sme počuli, že rozhovory v Amerike boli ťažké, ale produktívne,“ uviedla na stretnutí ministrov obrany Európskej únie šéfka zahraničnej politiky bloku Kaja Kallasová.