Mierové rokovania medzi USA a Kyjevom priniesli určitý pokrok, podľa Rubia je však potrebné vynaložiť ešte viac úsilia

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že po ostatných rokovaniach USA s Kyjevom existuje „dobrá šanca“ na dosiahnutie dohody o ukončení vojny na Ukrajine, keďže jeho osobitný vyslanec Steve Witkoff sa pripravuje na cestu do Ruska na následné rozhovory.
Po hodinách diskusií, ktoré obe strany označili za „produktívne“, americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, ale že je potrebné vynaložiť ešte viac úsilia. Nemenovaný zdroj z ukrajinskej delegácie označil rozhovory za „nie jednoduché“.
Kyjev je pod tlakom
Rokovania, ktoré sa konajú v čase, keď je Kyjev pod vojenským tlakom a spamätáva sa z domáceho korupčného škandálu, pripravili pôdu pre Trumpovho vyslanca Steva Witkoffa, ktorý by mal v utorok v Moskve rokovať o Ukrajine s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Na Floride sa začali americko-ukrajinské rokovania o ukončení ruskej vojny
„Je tu veľa premenných a, samozrejme, je do toho zapojená aj ďalšia strana, ktorá bude musieť byť súčasťou rovnice, a to všetko bude pokračovať neskôr tento týždeň, keď pán Witkoff odcestuje do Moskvy,“ dodal Rubio.
Konštruktívna dynamika
Kyjevskú delegáciu viedol tajomník Bezpečnostnej rady Ukrajiny Rustem Umerov. Jej členmi boli aj náčelník generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl Andrij Hnatov a prezidentský poradca Oleksandr Bevz. Umerov na Facebooku napísal, že Zelenského informoval o „podstatnom pokroku“ dosiahnutom v rozhovoroch.
Mier nebude. Putin odmietol podpísať čokoľvek so súčasnou vládou na Ukrajine
„Je dôležité, aby rozhovory mali konštruktívnu dynamiku a aby sa o všetkých otázkach diskutovalo otvorene a s jasným zameraním na zabezpečenie suverenity a národných záujmov Ukrajiny,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X po rozhovoroch.