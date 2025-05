Zdolal rakovinu, depresie aj alkohol. Acerbiho príbeh má potenciál stať sa virálnym, ak Inter zvíťazí

Má 37 rokov, stále hrá futbal na najvyššej úrovni, na tele má vytetovaných levov a jeho príbeh obsahuje všetko potrebné, aby sa stal pre verejnosť zaujímavým.

Obranca Interu Miláno Francesco Acerbi je zviera s ľudskými vlastnosťami. V tomto prípade lev so svojimi neresťami aj cnosťami, ktorý vyhral boj nad rakovinou, alkoholom aj depresiami po strate otca.

„Dokonca dvakrát prekonal rakovinu semenníkov a už ako veterán stúpal na futbalovej pyramíde, aby sa vo veku 37 rokov stal nečakaným hrdinom Ligy majstrov pre Inter Miláno. Práve tento stredný obranca v 93. minúte v semifinálovej odvety proti FC Barcelona strelil gól, ktorým zabezpečil svojmu tímu remízu 3:3 a poslal duel do predĺženia. Inter nakoniec vyhral 4:3 po predĺžení a 7:6 vo dvojzápase a postúpil do finále,“ uviedol web BBC Sport.

Iba intuícia

Nepravdepodobný strelec Acerbi sa vrhol na center z pravej strany a poslal loptu za Wojciecha Szczesného. Bol to jeho jediný gól vo vyše 30 zápasoch vo všetkých súťažiach v sezóne 2024/2025. A rovnako jediný gól v 65 zápasoch vo futbalovej Európe počas celej kariéry.

„Bola to jeho intuícia, nič som mu nepovedal,“ povedal po zápase s úsmevom tréner Interu Simone Inzaghi.

Našiel v sebe silu

Jeho spoluhráč Carlos Augusto pre BBC Sport doplnil „Ďakujem mu, že v tej chvíli našiel v sebe silu ísť do šestnástky. Má skvelý príbeh aj mimo ihriska, Ace sa jednoducho nikdy nevzdáva.“

Acerbi sa narodil vo Vizzolo Predabissi, dedine 24 kilometrov vzdialenej od San Sira, teda miesta jeho doteraz najikonickejšieho momentu. Futbalovú kariéru začal v roku 2006 v Pavii v Serie C. Po hosťovaní v Renate v Serii D začal Acerbi cestovať po Taliansku s prestupmi do Regginy, Janova a Chieva, kde debutoval v Serii A a stal sa jedným z najsľubnejších obrancov v lige.

AC Miláno, klub, ktorému fandili od detstva, si všimol jeho kvality. V roku 2012 sa natrvalo presťahoval do Milána, kde sa však veci nevyvíjali podľa očakávaní. Acerbi mal problém, ktorý následne spustil ďalšie – nevyriešený vzťah s jeho otcom, jeho prvým obdivovateľom, ale aj prvým kritikom.

„Chcel mi pomáhať, ale zašiel tak ďaleko, že mi ublížil,“ povedal nedávno Acerbi o otcovi.

Otec a alkohol

Paolo Franchini, psychoterapeut, ktorý Acerbimu v priebehu rokov pomáhal zmieriť sa s jeho otcom, povedal: „Bol jeho najväčším fanúšikom, ale aj jeho najväčšou otravou. Vždy poukazoval na chyby, ktoré urobil.“

Teraz, keď Acerbi na začiatku každého zápasu zdvihne ruky k nebu, robí to pre mŕtveho otca. Jeho otec zomrel krátko po jeho prestupe do AC Miláno. Acerbi vtedy stratil životný balans a upadol do depresie. Úradovať začal aj majster alkohol.

„Už na začiatku kariéry som nemal ten správny prístup profesionála. Často som prichádzal na tréningy opitý bez toho, aby som sa úplne zotavil z predchádzajúcej noci. Bol som fyzicky silný a to mi stačilo. Keď však môj otec zomrel, klesol som na úplné dno. Už som nemal žiadnu energiu a už som nemohol hrať. Bol som chorý a pil by som čokoľvek,“ priznal Acerbi.

Bezmocnosť

Po šiestich mesiacoch ho „Rossoneri“ požičali späť do Chieva a na konci sezóny sa opäť presunul do Sassuola. Krátko nato, počas lekárskej prehliadky v júli 2013, Acerbimu diagnostikovali rakovinu semenníkov.

„Z jedného dňa na druhý sa ocitnete bezmocní a prekvapení a zistíte, že váš život sa môže navždy zmeniť,“ spomínal Acerbi o niekoľko rokov neskôr.

Svet bolesti a odvahy

Nádor bol okamžite odstránený a Acerbi sa vrátil k tréningu so svojimi novými spoluhráčmi. Odohral 13 zápasov, ale dopingový test v decembri 2013 potvrdil návrat rakoviny. Nevzdal sa však a po niekoľkých kolách chemoterapie – niečo, čo opísal ako „svet bolesti a odvahy“ -Acerbi rakovinu zdolal, čím začal obdobie svojej vnútornej obrody.

„Paradoxne, nádor mi dal druhú šancu, vďaka ktorej som si uvedomil, kto som a čo naozaj chcem,“ podotkol.

S pomocou svojich blízkych sa v nasledujúcej sezóne vrátil na súťažné ihrisko a výkonnostne bol zrazu stabilnejší ako predtým. Po piatich úspešných sezónach v Sassuole prestúpil v roku 2018 do Lazia Rím.

Tam sa stretol s trénerom Simonem Inzaghim, ktorý dôrazne presadzoval, aby ho Acerbi v roku 2022 nasledoval do Milána. Poukazoval na jeho vodcovské schopnosti.

Otec by bol rád

„Inter bol rád, že si ma vypočul ohľadom Acerbiho. Vedel som, že nám pomôže, pretože jeho koncentrácia a húževnatosť sú jedinečné,“ povedal S. Inzaghi. „Tiež som mu poradil, aby prestúpil do Interu. Jeho otec bol fanúšik Nerazzurri a to by ho s ním, ak by žil, definitívne zmierilo,“ prezradil hráčov psychológ Paolo Franchini.

Potetovaný levmi

Acerbiho obľúbeným zvieraťom je lev a vždy bojoval ako lev, na ihrisku aj mimo neho. Tetovanie na jeho hrudi má nápis „Levi kráľ“ ďalší lev mu reve z brucha. Alex, priateľská levia postava z animovaného filmového seriálu „Madagaskar“, sa usmieva z jeho pravej ruky.

Vzoprel sa rakovine aj Spallettimu

Acerbi nikdy neprijal prehru a vzoprel sa osudu, ktorý ho konfrontoval s rakovinou. Vzoprel sa aj proti trénerovi národného tímu Talianska Lucianovi Spallettimu, ktorý ho nepovolal takmer dva roky. Medzitým je však už späť v reprezentácii napriek pokročilému veku.

Acerbi sa tiež búril proti tomu, čo sa stalo v Istanbule pred dvoma rokmi, keď s Interom prehral finále Ligy majstrov proti Manchestru City (0:1). Inter bude mať v sobotu večer v Mníchove ďalšiu šancu zabezpečiť si prestížnu futbalovú trofej. A Acerbi bude istotne bojovať ako lev.

„Mojím krédom je nikdy sa nevzdávať a vždy reagovať. Môžete padnúť, ale musíte sa vždy postaviť. Čeliť veciam so správnym prístupom umožňuje človeku rásť,“ povedal Acerbi pre BBC Sport. „Z osobného aj športového hľadiska neviem, či by víťazstvo v Mníchove bolo uzavretím kruhu. Nie som typ človeka, ktorý sa po finále Ligy majstrov len tak zastaví,“ dodal.