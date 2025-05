Je Gašparík na odchode z Trnavy? Tréner sa mal vraj dohodnúť so zahraničným klubom - VIDEO, FOTO

Poľský futbalový klub Górnik Zabrze už myslí na budúcu sezónu. Jednou z najnaliehavejších otázok je výber nového trénera. Podľa portálu goal.co.uk by ním mal byť kormidelník Spartaku Trnava Michal Gašparík.

Ten si obliekal farby tohto klubu v rokoch 2011-2012 a v Ekstraklase odohral 15 zápasov, v ktorých strelil tri góly a zaznamenal jednu asistenciu.

Už niekoľko rokov úspešne vedie Trnavu a jeho najväčším úspechom je trojnásobné víťazstvo v Slovenskom pohári. Pod jeho vedením skončil klub v lige zakaždým tretí.

Predčasný odchod

Gašparík priznal, že má ponuku z Górnika, ale spomenul aj záujem iného poľského klubu – Cracoviu Krakov.

Podľa informácií spomínaného webu bol Gašparík na stretnutí v Zabrze a diskutoval o možnom prevzatí postu prvého trénera. „Na 99 percent bude trénerom Górnika,“ povedal portálu človek oboznámený s touto témou.

Rodák z Trnavy má síce so Spartakom zmluvu do leta 2026, ale dohodnúť sa na predčasnom odchode by nemal byť vraj problém.

Tréner Michal Gašparík z FC Spartak Trnava počas finálového futbalového zápasu Slovnaft Cup 2023/2024 medzi MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava. Košice, 1. máj 2024. Foto: SITA/Viktor Zamborský

Oddychuje na dovolenke

Po vyše štyroch rokoch tak zrejme odíde z pozície hlavného trénera Spartaka Trnava.

Gašparík je v súčasnosti na dovolenke. To, že je jeho odchod do poľského klubu definitívny, zatiaľ nepotvrdil. „Pokiaľ nie je všetko dohodnuté, nie je nič isté. Uvidíme,“ reagoval Gašparík pre MY Trnavské noviny.

S najväčšou pravdepodobnosťou by mal nahradiť doterajšieho kouča Piotra Gierczaka. Gašparík mal vzísť z viacerých kandidátov – až z 15 rôznych mien.

Lákavá predstava

„Každý chce zažiť lepšiu ligu, kvalitnejších hráčov, viac divákov na tribúnach a všetko s tým spojené. Tu často nie sme spokojní s triviálnymi vecami, ako sú zlé terény na trénovanie. Nedokážete hráčov a mužstvo posúvať, tak ako by ste chceli. A predstava, že prídete niekam a budete mať všetko, je strašne lákavá,“ uviedol 43-ročný kouč pre lokálne médium.

Pre trnavský Spartak tak zrejme začne náročná úloha – nájsť nového trénera.