Druhý titul Neapola za tri roky. Lobotka sa teší z trofeje, McTominay zariadil výhru nádherným akrobatickým volejom - VIDEO, FOTO

SSC Neapol sa po zisku titulu v Serii A vrátil na vrchol talianskeho futbalu. Hráči Scott McTominay a Romelu Lukaku sa postarali o víťazstvo 2:0 nad Cagliari na zaplnenom Štadióne Diega Armanda Maradonu.

Stanislav Lobotka si tak spolu s celým klubom zabezpečil druhú ligovú korunu za posledné tri roky. Sezónu ukončili o bod pred Interom Miláno, ktorý vyhral v Come 2:0.

Nováčik Serie A musel odohrať polovicu zápasu s desiatimi mužmi po tom, čo bol brankár Pepe Reina vylúčený. O to horšie, že sa to stalo počas jeho posledného zápasu v kariére.

Málokto si myslel, že Neapol môže vyzvať Inter. Najmä, keď úradujúci majster skončil v minulom ročníku až na 10. mieste.

„Stalo sa to opäť a je to fantastické. Máme za sebou naozaj skvelú sezónu a to všetko vďaka chlapcom, ktorí sa chceli presadiť, najmä tým, ktorí vyhrali ligu pred dvoma rokmi,“ povedal tréner Antonio Conte podľa agentúry AFP.

Skúsený 55-ročný kouč aj tak možno v lete po jednej sezóne v Neapole odíde pre údajnú frustráciu z nedostatku investícií zo strany majiteľa Aurelia De Laurentiisa.

„Mám dobrý vzťah s prezidentom a jeho rodinou. Mal som možnosť spoznať ho a on mňa, oslavujeme spolu. Možno sme trochu odlišní, ale sme dvaja víťazi,“ priblížil Conte.

Hráč sezóny

Víťazstvo Interu neznamenalo nič, pretože v Neapole odštartovali ďalšiu oslavu Scudetta noví hrdinovia fanúšikov McTominay a Lukaku. Priaznivci zapaľovali svetlice a odpaľovali ohňostroje v uliciach.

Škótsky stredopoliar, vyhlásený za hráča sezóny, podpísal zmluvu až v auguste 2024, keď sa už rozbehla ligová sezóna, a okamžite mal obrovský vplyv na tím, ktorý sa stále spamätával z minulosezónnej katastrofy.

Jeho 12. gól v prvej sezóne v Taliansku tri minúty pred koncom prvého polčasu bol pre stretnutie zlomový – stal sa symbolom obnovy tímu pod vedením Conteho.

Nádherné zásahy

„Stratil som slová. Viete, je to neuveriteľné, tá obeta, ktorú každý jeden hráč vynaložil. Ľudia si to zaslúžia, pretože za nami stoja od prvého dňa a pre mňa je sen zažiť to,“ opísal svoje pocity McTominay.

Jeho akrobatický volej po centri od Mattea Politana prelomil ľady na vypätom štadióne, keď všetci sledovali, že sa Inter v 21. minúte ujal vedenia zásluhou Stefana de Vrija a nakrátko sa dostal na čelo tabuľky.

Lukaku sa postaral o to, aby si Neapol zabezpečil titul už päť minút po prestávke, keď získal dlhý pas od Amira Rrahmaniho, podržal loptu a nekompromisne ju zasunul do brány, čím spečatil výsledok.

Posledná šanca

Joaquin Correa zdvojnásobil náskok Interu práve v čase, keď Lukaku skóroval. No na titul v Serii A to nestačilo.

Milánsky klub sa teraz sústredí na finále Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain v sobotu 31. mája v nemeckom Mníchove, kde sa tím Simoneho Inzaghiho pokúsi získať najväčšiu klubovú futbalovú cenu.

„Nerazzurri“ sa na začiatku sezóny usilovali zopakovať treble, ktoré získali pod vedením Josého Mourinha v roku 2010, ale milionárska súťaž je jedinou šancou na trofej z dlhej a vyčerpávajúcej sezóny, ktorú môže Inter ukončiť s holými rukami.