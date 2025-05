Eurokomisár pre šport: Finále Ligy majstrov musí zostať v Európe a Rusko nemá v športe miesto

Finále futbalovej Ligy majstrov by sa podľa eurokomisára pre medzigeneračnú spravodlivosť, mládež, kultúru a šport Glenna Micallefa nikdy nemalo hrať mimo Európy. „Sú to európske súťaže a tie by sa mali hrať v Európe, to je úplne jasné. Je to predsa Európsky pohár,“ povedal Micallef pre v rozhovore pre web Politico, keď reagoval na špekulácie o možnom presune zápasu do USA či Saudskej Arábie.

„Ak má niekto obľúbený klub a ten sa dostane do finále, prečo by si fanúšikovia nemohli dovoliť sledovať svoj tím? Práve oni urobili tieto kluby úspešnými. Medzi klubom, komunitou a fanúšikmi je vzťah,“ zdôraznil maltský politik.

Šport ako platforma na vyslanie odkazu

Micallef sa v rozhovore vyjadril aj k ďalším citlivým témam, vrátane účasti ruských športovcov na olympiáde. „V športe by nemalo byť miesto pre krajiny, ktoré vedú útočné vojny, vrátane Ruska,“ zdôraznil. Hoci športové hnutie je autonómne, Európska únia má podľa neho povinnosť vyslať jasný politický signál, že bude proti účasti agresorov na veľkých podujatiach. „Sú to platformy, cez ktoré vysielame odkazy o mieri, ľudských právach, solidarite a demokracii,“ dodal.

Eurokomisár sa vyjadril aj k otázke dynamického určovania cien vstupeniek na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku, ktoré by mohlo výrazne zdražiť lístky pre fanúšikov. „Jasne som sa vyjadril k dostupnosti športu pre fanúšikov. Tieto témy ma znepokojujú a chcem sa im venovať aj v rámci stratégie na posilnenie európskeho športového modelu,“ uviedol.

„Výchovné“ pre menšie kluby

Micallef ocenil aj návrh Únie európskych klubov (UEC), aby Európska futbalová únia (UEFA) vyčlenila aspoň 5 percent príjmov z klubových súťaží na podporu menších klubov, ktoré vychovávajú hráčov pre veľké tímy. „Je to zaujímavý podnet na diskusiu, ako ešte viac posilniť solidaritu v európskom futbale,“ uzavrel komisár.