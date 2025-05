Bývalá futbalová hviezda z Francúzska: PSG je bez Mbappého lepším tímom - FOTO

Bývalý francúzsky reprezentant a niekdajší stredopoliar Paríža St. Germain Claude Makélélé verí, že parížsky klub má pred sobotňajším finále Ligy majstrov proti Interu Miláno reálnu šancu konečne získať vytúženú „ušatú“ trofej.

V rozhovore pre web Squawka zdôraznil, že PSG sa po rokoch investícií, chýb a učenia stalo komplexnejším tímom, paradoxne v sezóne, keď už v jeho zostave nefiguruje hviezdny zakončovateľ Kylian Mbappé.

„Futbal nie je o jednom hráčovi. Bez Mbappého vidíme tím, ktorý je súdržnejší, lepšie organizovaný. Myslím si, že sú silnejší a pripravení vyhrať,“ uviedol Makélélé na adresu súčasného hráča španielskeho Realu Madrid.

Kylian Mbappé v drese Paríža St. Germain. Foto: archívne, SITA/AP

Rozhodne sila kolektívu

Finále proti skúsenému Interu podľa neho nebude jednoduché, no PSG má všetky predpoklady uspieť.

„Inter má výhodu v skúsenostiach, no PSG vedie tréner, ktorý vie pracovať s mladými hráčmi a pripraviť ich na veľký zápas. Nečakám, že zmenia herný štýl, skôr prístup. Bude to boj, v ktorom rozhodne kolektív, nie jednotlivci,“ myslí si víťaz Ligy majstrov z roku 2002 a bývalý asistent trénera v PSG.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Makélélé zároveň zdôraznil, že triumf by mal ďalekosiahly význam nielen pre klub, ale aj pre celú krajinu.

„PSG je dnes symbol francúzskeho futbalu. Kedysi to bol Olympique Marseille, teraz je to Paríž. Silná značka, globálny vplyv. Tento titul by posunul francúzsky futbal na novú úroveň,“ doplnil bývalý záložník, ktorý bol svojho času považovaný za jedného z najlepších hráčov na svojom poste.

Chvála na dresu Dembélého

Aktuálne 52-ročný Francúz sa v rozhovore dotkol aj témy prestížneho ocenenia Ballon d’Or. Ak by PSG vo finále uspelo, medzi kandidátmi na zisk trofeje vidí aj Ousmana Dembélého. „Ak vyhrá Ligu majstrov a potvrdí líderskú pozíciu aj v reprezentácii, má veľkú šancu. Hrá výborne a má formu,“ uviedol.

Útočník Ousmane (vľavo) Dembélé vo farbách Paríža Saint-Germain vo štvrťfinále Ligy majstrov 2024/2025 proti anglickej Aston Ville. Foto: SITA/AP

Na otázku ohľadom Mbappého dodal, že si zaslúži vyhrať Ligu majstrov, no nie nevyhnutne každý rok.

„V Reale bude mať na trofej viac príležitostí. Ale PSG ju môže získať už teraz, bez neho,“ uzavrel Makelele s tým, že parížsky tím konečne dozrel na svoj veľký moment.