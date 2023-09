Zaostrené na kandidátky pre predčasné voľby. Kto má najviac mladých pod 30 rokov?

V predčasných parlamentných voľbách sa o poslanecký post uchádza sotva sedem percent kandidátov mladších ako 30 rokov. Z celkového počtu 2 669 kandidátov je 184 mladších ako 30 rokov.

Počet mladých

Vyplýva to z údajov Rady mládeže Slovenska (RmS). Spomedzi politických strán, ktoré vykazujú preferencie tri a viac percent, má na kandidátke najviac mladých hnutie Progresívne Slovensko (PS), a to 22.

Za progresívcami nasledujú Demokrati, za ktorých kandiduje 13 ľudí vo veku menej než 30 rokov. Tretia priečka patrí hnutiu OĽaNO a priatelia, ktoré má na kandidátke 12 mladých.

Za ním sa umiestnili strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré do boja o poslanecké mandáty nasadili zhodne po desať osôb spadajúcich do vekovej kategórie mládež.

Najmenej mladých má na kandidátke Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), a to troch. O dvoch viac, teda päť, ich kandiduje za stranu Smer-sociálna demokracia (Smer-SD).

Zloženie kandidátok

„Politické strany zložením svojich kandidátok ukazujú, ako veľmi chcú zapojiť mladých ľudí do rozhodovania. Nejde však len o ich počet, ale aj o to, ako vysoko sú umiestnení. Ak sú na pozíciách od čísla 30 a nižšie, znamená to, že pre politické strany sú len nadháňačmi hlasov. Ak to politici myslia s mládežou vážne, svojich mladých kandidátov umiestnia na zvoliteľných miestach a nevyužívajú ich len na guerilla marketing na sociálnych sieťach,“ vysvetľuje predseda RmS Juraj Lizák.

Na prvých tridsiatich miestach kandidátky má najviac mladých hnutie Republika, a to troch. Demokrati ich majú dvoch a po jednom človeku do 30 rokov možno nájsť v rámci prvých tridsiatich pozícií na kandidátkach PS, liberálov, Smeru a OĽaNO a priatelia.

„Najvyššie umiestnený mladý človek je na 19. mieste na kandidátke Demokratov, na 25. mieste majú po jednom mládežníkovi či mládežníčke strany Smer-SD, Republika a SaS, najvyššie umiestnený mladý kandidát Progresívneho Slovenska je na mieste 29,“ uviedla RmS. Minuloročný prieskum RmS pritom ukázal, že podľa 84 percent mladých ľudí sa o nich politici nezaujímajú.

Najväčšie preferencie

„Tento nezáujem sa zjavne prejavuje aj na kandidátkach politických strán do parlamentných volieb 2023. Ako výskumníčka môžem potvrdiť paralelu, podľa ktorej strany, ktoré majú najviac mladých kandidátov a kandidátok, majú aj najväčšie preferencie medzi mladými voličmi,“ uviedla výskumníčka RmS Katarína Čavojská.

Počet mladých, ktorí si myslia, že majú názory, ktoré stoja za vypočutie, od roku 2020 stúpol z 39 na 51 percent. Viac než 60 percent z nich si tiež myslí, že rozumejú tomu, ako funguje politika a spoločnosť.

„Asi tri štvrtiny mladých ľudí by preto uvítali vytvorenie príležitostí, kde by sa mohli stretávať s politikmi, buď v on-line priestore, alebo priamo fyzicky. Respondenti pozitívne vnímajú aj návrh na stanovenie kvót pre mladých v rôznych rozhodovacích orgánoch a posilnenie mládežníckych organizácií v politike (70 %),“ uviedla RmS.