Diaľničiari opravia ďalšie kilometre vozovky na diaľnici D1 pri Hlohovci, dopravu presmerujú do voľných pruhov

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje s opravou vozovky na diaľnici D1 na úseku Trnava – Horná Streda.

Rekonštrukčné práce budú zrealizované v dĺžke takmer 10 kilometrov v štyroch etapách postupne v priebehu tohto mesiaca od 6. do 25. mája.

Frézovanie a nová vrstva

„Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. Oprava bude pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následnej pokládky nových asfaltových vrstiev,“ informovali diaľničiari.

Práce na spomínanom úseku D1 sú plánované v týchto termínoch: od pondelka 6. mája od 10:00 do soboty 11. mája do 20:00 v ľavom jazdnom páse v kilometroch 73 – 69,5, od pondelka 13. mája od 10:00 do štvrtka 16. mája do 6:00 v ľavom jazdnom páse v kilometri 66 – 65,5, od utorka 14. mája od 6:00 do soboty 18. mája do 20:00 a od pondelka 20. mája od 10:00 do soboty 25. mája do 20:00 v ľavom jazdnom páse v kilometroch 57,6 – 52,5.

Prosia o ohľaduplnosť

NDS zároveň prosí motoristov, aby dbali na bezpečnosť jej pracovníkov, dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.

„Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim,“ obrátili sa k motoristom diaľničiari.

Ako dodali, najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.