Volebnú kampaň je možné viesť len do stredy, ministerstvo pripomína aj jej maximálnu sumu

Volebnú kampaň môžu strany, hnutia a koalície, ktoré kandidujú v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, viesť do stredy 27. septembra do 23:59. Na svojej internetovej stránke na to upozorňuje ministerstvo vnútra s tým, že 48 hodín predo dňom konania volieb platí moratórium.

Rezort zároveň pripomína, že na volebnú kampaň môžu kandidujúce subjekty vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

„Vo voľbách do Národnej rady SR sú subjektmi oprávnenými viesť volebnú kampaň iba kandidujúce politické strany. Fyzické osoby sa v prípade neoprávneného vedenia volebnej kampane dopúšťajú priestupku a fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby správneho deliktu,“ zdôraznilo ministerstvo.

Rezort dodal, že kandidujúce subjekty sú mu povinné doručiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň.