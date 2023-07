Wlachovský: Povojnová obnova Ukrajiny je veľkou šancou pre našich podnikateľov a rozvoj východného Slovenska (rozhovor)

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Wlachovský v rozhovore pre agentúru SITA prezradil, ako to bolo s jeho nomináciou na post šéfa diplomacie, čo si myslí o súčasnej politickej situácii na Slovensku, ako vidí vývoj vojenského konfliktu na Ukrajine, aký má názor na jej prijatie do Európskej únie či NATO, ale tiež zastaviť príchod nelegálnych migrantov či čo bude robiť po skončení jeho ministerského mandátu.

Kto vás oslovil robiť ministra zahraničných vecí a ako dlho ste túto ponuku zvažovali?

Oslovila ma pani prezidentka prostredníctvom svojej poradkyne pre zahraničnú politiku. V marci tohto roku sa ma spýtali, či v prípade, keby bola nutnosť vytvoriť úradnícku vládu,, či by som bol ochotný vziať zodpovednosť za vedenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pravdupovediac, moja odpoveď bola taká, že ma to teší, ale zároveň mám pred tým obrovský rešpekt.

V novembri tohto roku to bude totiž už 25 rokov čo robím na ministerstve zahraničných vecí a tú politiku, ktorú Slovenská republika robila za uplynulých 25 až 30 rokov, ktorá sa týkala našich integračných ambícií vstúpiť do EÚ aj NATO a nášho následného pôsobenia tam, z tohto hľadiska to pre mňa nebola dilema, a preto som povedal áno.

A to i napriek tomu, že tá možnosť, že k tomu reálne dôjde bola v tom čase 50 na 50. Vzhľadom na tie okolnosti, ktoré potom nastali, sa to ale naozaj uskutočnilo a úradnícka vláda vznikla.

Podarilo sa, podľa vás, novej úradníckej vláde upokojiť situáciu na Slovensku, ktoré bolo názorovo veľmi roztrieštené?

Je to našou ambíciou, no či sa to podarilo nie je úplne na mne aby som to posúdil. Jednou z našich ambícií však určite je, aby sa debata, ktorá sprevádza výkon politík, scivilnila a ukľudnila. Aby sme sa sústredili na fakty a problémy a nielen na mená, interpretácie a výmeny medzi rôznymi záujmovými skupinami, ktoré sa okolo politiky pohybujú. Myslím si, že zatiaľ sa nám relatívne darí to napĺňať.

Mnohí politici hovorili a hovoria, že ste neprešli voľbami, čiže tá dôvera ľudí vo vás, ako novej úradníckej vlády, je malá. Myslíte si to isté, že teda keď ste neprešli voľbami, že vám ľudia neveria?

To, že táto vláda existuje je výsledkom zlyhania politickej sféry. To si treba povedať naplno. Keby sa politici vedeli medzi sebou dohodnúť, tak my tu nie sme. My sme tu ako krízový manažment krajiny.

Ako tí, ktorí majú zabezpečiť jej chod do volieb, ktoré sa uskutočnia 30. septembra, a následne do vzniku novej vlády. Čiže to naše zadanie je úplne jasné. To, že to umožňuje Ústava je tiež úplne jasné. Takže to sú úplné špekulácie o tom dôvera – nedôvera z pohľadu politikov.

Politici sú na príčine toho, že tu sme, ich neschopnosť sa dohodnúť, ich neschopnosť dovládnuť. To je jadrom problému. A našou ambíciou je naozaj len zabezpečiť funkčnosť a chod tohto štátu tak, aby fungoval čo najlepšie.

Svojho času sa hovorilo, že vlastne Vladimír Mečiar bola akási brzda toho, aby sa Slovensko dostalo do európskych štruktúr a aj do Schengenu. Je dnes, podľa vás, tá situácia, ktorú narobili politici, približná tej za jeho éry, alebo je diametrálne iná?