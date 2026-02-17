Washington a Teherán sa dohodli na základných princípoch, začnú pripravovať text možnej dohody

Irán a Spojené štáty sa počas najnovšieho kola rokovaní dohodli na súbore základných princípov, ktoré majú pripraviť pôdu pre možnú dohodu. V utorok to v Ženeve uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí.
„Nakoniec sa nám podarilo dosiahnuť širokú zhodu na súbore usmernení, na základe ktorých budeme pokračovať a začneme pracovať na texte potenciálnej dohody,“ povedal Arákčí pre iránsku štátnu televíziu. Dodal, že v porovnaní s predchádzajúcim kolom boli diskusie vážnejšie a atmosféra konštruktívnejšia.
Lietadlové lode
Irán a USA absolvovali druhé kolo rokovaní, ktoré nadväzuje na rozhovory z minulého roka. Tie sa zrútili po izraelskom útoku na Irán v júni, ktorý vyvolal 12-dňový konflikt. Spojené štáty sa do neho krátko zapojili útokmi na kľúčové iránske jadrové zariadenia.
Nové rokovania sa konali po tom, čo Washington vyslal do regiónu Blízkeho východu lietadlové lode v reakcii na nedávne násilné potlačenie protivládnych protestov v Iráne.
Chce to čas
Arákčí zdôraznil, že obe strany sa vydali na cestu smerom k dohode, no upozornil, že jej uzavretie nebude rýchle. „To neznamená, že môžeme dosiahnuť dohodu rýchlo,“ povedal s tým, že zbližovanie pozícií si vyžiada čas.
Podľa jeho slov však existuje jasnejší rámec a smer ďalších rokovaní, pričom Teherán je pripravený venovať procesu dostatok času, aby sa podarilo dosiahnuť konečný výsledok.