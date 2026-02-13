Trump pohrozil Teheránu traumatickými následkami, ak nedôjde k dohode. Na Blízky východ vyplávala druhá lietadlová loď

Americký prezidentDonald Trump vo štvrtok varoval Irán pred „veľmi traumatickými“ následkami, ak nepristúpi na dohodu o svojom jadrovom programe, zatiaľ čo izraelský premiérBenjamin Netanjahu vyjadril pochybnosti o kvalite prípadného kompromisu.
Fáza dva
Trump uviedol, že dúfa v pozitívny výsledok rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom „v priebehu nasledujúceho mesiaca“ . „Musíme uzavrieť dohodu, inak to bude veľmi traumatické. Nechcem, aby sa to stalo, ale musíme dospieť k dohode. Bude to pre Irán veľmi traumatické, ak ju neuzavrú,“ povedal novinárom.
Washington údajne pripravuje krízový scenár pre Irán, v hre je aj dočasná vláda
Prezident pripomenul aj americké údery na iránske jadrové zariadenia počas 12‑dňovej vojny Izraela s Iránom v júli minulého roka a dodal, že zvažuje vyslanie druhej lietadlovej lode do regiónu. „Ak nedosiahneme dohodu, prejdeme do fázy dva. A tá bude pre nich veľmi tvrdá,“ vyhlásil.
Izrael má pochybnosti
Netanjahu, ktorý tento týždeň o situácii na Blízkom východe rokoval s americkým prezidentom vo Washingtone, uviedol, že Trump verí, že pripravuje pôdu pre dohodu. Dodal však: „Netajím sa tým, že som vyjadril všeobecnú skepsu ohľadom kvality akejkoľvek dohody s Iránom.“
Podľa Netanjahua musí prípadná dohoda zahŕňať aj otázky, ktoré sú zásadné pre Izrael – balistický raketový program Iránu a jeho podporu ozbrojených skupín, vrátane Hamasu, Húsiov v Jemene a Hizballáhu v Libanone. „Nejde len o jadrovú otázku,“ dodal.
Ďalšia loď
Americké médiá medzitým informovali, že Pentagon nariadil vyslanie druhej lietadlovej lode do oblasti Blízkeho východu.
Podľa denníkov Wall Street Journal, New York Times a televízie CBS News má údernú skupinu v Perzskom zálive posilniť lietadlová loď USS Gerald R. Ford, ktorá sa tam presunie z Karibiku. Ako informoval New York Times, niektoré z jej lietadiel zúčastnili operácie 3. januára v Caracase, ktorá viedla k zadržaniu venezuelského lídra Nicolása Madura.
Pentagon sa k správam bezprostredne nevyjadril.
Už od konca minulého mesiaca sa v blízkovýchodnom regióne nachádza lietadlová loď USS Abraham Lincoln, ktorú tam Washington nasadil v rámci rastúceho tlaku na iránsky režim pre násilné potlačenie protivládnych protestov zo začiatku roka.