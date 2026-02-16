Teherán pred ďalšími rokovaniami pochválil postoj USA v otázke jadrového programu

Postoj Spojených štátov k iránskemu jadrovému programu „sa posunul realistickejším smerom“, oznámilo v pondelok iránske ministerstvo zahraničných vecí, deň pred druhým kolom nepriamych rokovaní medzi USA a Iránom v Ženeve sprostredkovaných Ománom.
„Opatrné zhodnotenie je, že z doterajších rozhovorov v Maskate – aspoň podľa toho, čo nám bolo povedané – sa americká pozícia v otázke iránskeho jadrového programu posunula realistickejším smerom,“ citovala hovorcu ministerstva zahraničných vecí štátna tlačová agentúra IRNA.
Iránske revolučné gardy začali cvičenie v Hormuzskom prielive. Reagujú na možné vojenské hrozby zo strany USA
Druhé kolo obnovených rokovaní sa má konať v utorok. Iránsky minister zahraničiaAbbás Arakčí pricestoval do Ženevy v čase, keď Iránske revolučné gardy ohlásili začiatok námorného vojenského cvičenia v strategickom Hormuzskom prielive, ktorým sa prepravuje približne dvadsať percent svetovej produkcie ropy.
Predchádzajúce rokovania zlyhali po tom, ako Izrael podnikol minulý rok prekvapivé útoky na Irán, čím odštartoval 12‑dňovú vojnu, do ktorej sa Washington nakrátko zapojil bombardovaním iránskych jadrových zariadení.