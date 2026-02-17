V skutočnosti nie je o čom rokovať. Amerika Irán nikdy nezničí, vyhlásil najvyšší duchovný vodca

Ajatolláh Alí Chameneí predniesol prejav v deň nového kola rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom v Ženeve.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Alí Chameneí
Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Foto: Archívne, SITA/AP
Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v utorok vyhlásil, že americký prezidentDonald Trump neuspeje v snahe zničiť Iránsku islamskú republiku.

„V jednom zo svojich prejavov americký prezident povedal, že Amerike sa za 47 rokov nepodarilo zničiť Islamskú republiku… Hovorím vám: ani teraz sa vám to nepodarí,“ povedal Chameneí v prejave, ktorý predniesol v deň, keď sa v Ženeve začalo druhé kolo rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom.

Mocný je ten, kto vojnovú loď potopí

Najnovšie kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe je poznačené prítomnosťou lietadlovej lode amerického námorníctva v Perzskom zálive, pričom Washington zároveň nariadil vyslanie ďalšej na jej podporu.

Chameneí varoval, že Irán môže americké plavidlo potopiť. „Hovoria, že poslali vojnovú loď. Je to nebezpečná zbraň, ale ešte nebezpečnejšia je zbraň, ktorá ju dokáže potopiť,“ povedal.

Neexistuje priestor na rokovanie

Vyjadril aj skepticizmus voči rokovaniam, najmä vo svetle amerických požiadaviek, aby Irán ukončil svoj jadrový program. „Určovať výsledok rokovaní vopred je omyl a šialenstvo,“ povedal s tým, že v skutočnosti „neexistuje reálny priestor na rokovania“.

„Vyhlásenia amerického prezidenta,ktorý sa niekedy vyhráža a niekedy diktuje, čo sa má a nemá robiť, odhaľujú túžbu ovládnuť iránsky národ,“ zdôraznil islamský duchovný vodca.

