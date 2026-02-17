V skutočnosti nie je o čom rokovať. Amerika Irán nikdy nezničí, vyhlásil najvyšší duchovný vodca

Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v utorok vyhlásil, že americký prezidentDonald Trump neuspeje v snahe zničiť Iránsku islamskú republiku.
„V jednom zo svojich prejavov americký prezident povedal, že Amerike sa za 47 rokov nepodarilo zničiť Islamskú republiku… Hovorím vám: ani teraz sa vám to nepodarí,“ povedal Chameneí v prejave, ktorý predniesol v deň, keď sa v Ženeve začalo druhé kolo rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom.
Mocný je ten, kto vojnovú loď potopí
Najnovšie kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe je poznačené prítomnosťou lietadlovej lode amerického námorníctva v Perzskom zálive, pričom Washington zároveň nariadil vyslanie ďalšej na jej podporu.
Trump pohrozil Teheránu traumatickými následkami, ak nedôjde k dohode. Na Blízky východ vyplávala druhá lietadlová loď
Chameneí varoval, že Irán môže americké plavidlo potopiť. „Hovoria, že poslali vojnovú loď. Je to nebezpečná zbraň, ale ešte nebezpečnejšia je zbraň, ktorá ju dokáže potopiť,“ povedal.
Neexistuje priestor na rokovanie
Vyjadril aj skepticizmus voči rokovaniam, najmä vo svetle amerických požiadaviek, aby Irán ukončil svoj jadrový program. „Určovať výsledok rokovaní vopred je omyl a šialenstvo,“ povedal s tým, že v skutočnosti „neexistuje reálny priestor na rokovania“.
Teherán pred ďalšími rokovaniami pochválil postoj USA v otázke jadrového programu
„Vyhlásenia amerického prezidenta,ktorý sa niekedy vyhráža a niekedy diktuje, čo sa má a nemá robiť, odhaľujú túžbu ovládnuť iránsky národ,“ zdôraznil islamský duchovný vodca.